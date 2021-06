Vrolijke muziekstoet trekt zondag door Den Bosch: 'Het zijn er wel veel'

Foto: Omroep Brabant. vergroot

Op het bordes van het stadhuis in Den Bosch kan een toeschouwster haar tranen nauwelijks bedwingen. “Dit hebben we zo lang niet gezien”, zegt ze ontroerd. Voor haar trekt zondagmiddag een grote kleurrijke stoet zingend en dansend voorbij.

“We willen iedereen weer een glimlach bezorgen”, zegt Frank Kampen uit Breda. "Of je nou voor of tegen de coronamaatregelen bent, dat maakt niet uit." Hij loopt met een trom op zijn buik mee, de warme zon zorgt voor een bezweet hoofd maar zijn enthousiasme is er niet minder om.

“Dit was een hele zware tijd, maar nu mogen we weer naar buiten en willen we vrolijk zijn.” Dat ze wel met heel veel zijn roept bij veel kijkers langs de kant de vraag op: “Kan dit wel?”. “En ze houden ook niet genoeg afstand”, is een veelgehoord commentaar.

Het had een flashmob moeten zijn met mogelijk zelfs 500 deelnemers uit heel Nederland. Maar de stoet die zondag door Den Bosch trok was weliswaar groot, maar zeker niet de helft van die 500 verwachte deelnemers. En er was vooraf stevig gerepeteerd, zo bleek.

'Lied als geschenk aan de wereld'

In hun lied kom het woord ‘corona’ niet voor, maar het is duidelijk waar het om gaat.

“We hebben dit eerder ook al gedaan in Breda en Eindhoven en er zijn plannen om het lied wereldwijd te gaan zingen, op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip”, legt Frank Kamper uit.

Dat lied: ‘Danser Encore’ is van de Franse artiest Kadour Hadadi. “Hij heeft het aan de wereld geschonken om mensen op te vrolijken.”

Dat lukte in Den Bosch zondag heel aardig. Zoals een voorbijgangster het verwoordde: "Het is heel verrassend en aanstekelijk. Je krijgt zin om mee te doen." Maar dan wel op anderhalve meter afstand van elkaar, dat dan weer wel.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.