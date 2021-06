Belgen leggen puzzel van 2000 stukjes vol oorlogsgeschiedenis in Overloon

Wachten op privacy instellingen... Belgen puzzelen een weekend lang om neergestorte Lancaster op te bouwen in oorlogsmuseum Overloon (foto: Mertijn Nelissen) Volgende Vorige vergroot 1/2 Team van Belgische vrijwilligers zijn in Oorlogsmuseum Overloon weekend al bezig geweest om de 2000 stukjes van neergestorte Lancaster op hun lekt te leggen

Het Oorlogsmuseum Overloon heeft een in Belgie opgegraven Britse Lancaster bommenwerper in permanente bruikleen gekregen. Het hele weekend is een team Belgische vrijwilligers bezig geweest om de 2000 stukjes op hun plaats te leggen. "Het is een eerbetoon aan de bemanning", zegt Benny Ceulaers van het Planehunters Recovery Team.

"Het is een enorme puzzel, maar we hebben hele gedetailleerde tekeningen van het toestel dus we weten precies waar elk onderdeeltje thuis hoort", vertelt een van de Belgisch vrijwilligers.

Thijs Hellings is de enige Nederlander die dit weekend mee puzzelt. "Bij het Planehunters Recovery Team zitten bijna evenveel Nederlander als Belgen", vertelt Thijs. "Hier in Nederland is alles streng geregeld en is er een speciale dienst die dit soort opgravingen doet. In Glabbeek hebben we als team zelf de opgraving kunnen doen."

De Lancaster stortte op 5 maart 1945 neer in het Belgische Glabbeek. Het toestel was op de terugweg naar Engeland vanuit Gelsenkirchen, waar een raffinaderij werd gebombardeerd. Boven Glabbeek werd het toestel geraakt door Duits afweergeschut.

Alle zeven inzittenden kwamen om het leven toen het vliegtuig zich rechtop in de grond boorde. In 2016 heeft Benny met zijn vrijwilligers het toestel opgegraven. De lichamen van drie bemanningsleden werden teruggevonden. Zij zijn begraven op het Engelse ereveld bij Leuven.

"Al die stukjes vliegtuig zijn mooi en er zijn zelfs nog meer stukjes dan de ruim 2000, die hier samen de Lancaster vormen, maar het gaat er ons vooral om dat we de bemanning eren op deze speciale manier", vertelt Benny. "Dit is echt uniek", zegt hij vol trots. Eén propeller ontbreekt aan het gereconstrueerde toestel, die staat ter nagedachtenis naast het gemeentehuis van Glabbeek.

De opgegraven onderdelen van de Lancaster zijn in eeuwige bruikleen gegeven aan het Oorlogs -en verzetsmuseum in Overloon. Het nieuwe onderdeel van het museum is vanaf 10 juli voor het publiek te zien. "Er Komt ook nog een augmented reality app, zodat de bezoekers door hun telefoon precies kunnen zien hoe de Lancaster er uitzag voor hij neerstortte", vertelt Janneke Kennis van het museum.

