Gewonden bij botsingen op kruising in Tilburg, verkeerslichten werkten niet

Bij twee botsingen op de kruising van de Burgemeester Letschertweg met de Bredaseweg in Tilburg zijn zondagavond twee automobilisten gewond geraakt. Volgens een omstander deden de verkeerslichten op de kruising het zondagavond niet na een blikseminslag aan het eind van de middag. De politie bevestigt maandagochtend dat de verkeerslichten oranje knipperden. Of dat kwam door een blikseminslag weet een woordvoerder niet.

In de andere auto zat een vrouw van 38 achter het stuur. Bij haar in de auto zaten ook nog een man en twee kinderen. Zij raakten niet gewond.

Als het probleem inderdaad werd veroorzaakt door een blikseminslag dan is dat niet voor het eerst. Ook in mei gebeurde een ongeluk toen door die oorzaak de verkeerslichten niet werkten. Toen botsten een vrachtwagen en een auto. Er vielen twee gewonden.

'Onacceptabel'

Op Twitter reageert hoofdbestuurder Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond maandagochtend op de drie ongelukken in korte tijd op de kruising. "Ik maak me hier zorgen over", schrijft hij. "Soms liggen de lichten er (lang) uit. Zorgt voor zeer gevaarlijke situaties zoals gisteren. Onacceptabel dat deze kruising er zo vaak uit ligt en er bij uitval niet zo spoedig mogelijk verkeersregelaars in worden gezet."