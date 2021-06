Coronanieuws: 66 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

14.36

Het dreigende tekort aan arbeidskrachten vormt mogelijk een belemmering voor het economische herstel uit de coronacrisis. Daarvoor waarschuwen economen van ABN AMRO in een maandrapport over de stand van de economie. Zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten trekt de economie harder aan dan eerder gedacht. Dat is de reden voor de bank zijn prognoses bij te stellen.