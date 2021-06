Coronanieuws: 'Merkel wil Britse reizigers weren uit EU om Delta-variant'

06.00

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen komen vandaag voorlopig voor de laatste keer bijeen in Utrecht om te praten over de coronamaatregelen. Er zijn nu zoveel maatregelen versoepeld dat het niet meer nodig is om wekelijks bijeen te komen. In de zomermaanden staan er wel enkele digitale besprekingen in kleinere groepjes gepland.