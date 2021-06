Wachten op privacy instellingen... Tuinzigt blijft oranje ondanks uitschakeling Oranje. Volgende Vorige vergroot 1/2 Tuinzigt blijft oranje al is Willy nu voor België: 'Moet kunnen, toch!?'

Kilometers oranje vlaggetjes, Nederlandse vlaggen en natuurlijk de Nederlandse leeuw. Ondanks de teleurstelling van de uitschakeling van Oranje zondag op het EK voetbal kleurt de Bredase wijk Tuinzigt deze maandag nog steeds oranje. Alles hangt er nog en dat zal ook nog wel even zo blijven, verwacht Willy Vandijck, een van de oudste bewoners van de Ahornstraat in de wijk.

Sandra Kagie Geschreven door

"Misschien laten we alles wel hangen tot en met de Olympische Spelen, die zijn immers al over een paar weken", vult een buurtgenoot haar aan. De jongeren in de wijk zijn drie weken beziggeweest met het versieren van de boel. Dat ruim je volgens Willy niet zomaar even op. Want ook dat opruimen gaat volgens haar heel netjes en dat kost dus tijd.

"De muziek ging weer aan. En we hebben nog lekker met zijn allen buiten gezeten."

Eigenlijk vindt Willy het stiekem wel gezellig dat de boel nog oranje versierd is. "Zeker 's avonds als alle lichtjes aan gaan, is het leuk", zegt ze. Ook zondag toen Nederland was uitgeschakeld, werd het volgens haar uiteindelijk nog best gezellig in de wijk. "De muziek ging weer aan. En we hebben nog lekker met zijn allen buiten gezeten."

Natuurlijk vindt ze het jammer dat Nederland eruit ligt. "Je kunt erom treuren, maar je moet verder", concludeert ze echter nuchter. Voor wie ze nu is? "Ach, dan gaan we toch een beetje voor België, onze Zuiderburen. Moet kunnen toch!?" Belgische vlaggen komen er echter niet. "Die hebben we hier niet", zegt Willy.

