Oranjegekte losgebarsten in Breda: 'Hier in Tuinzigt kan alles'

De Oranjekoorts neemt serieuze vormen aan in de Bredase wijk Tuinzigt. Complete straten zijn traditiegetrouw overladen met vaandels en kilometers aan vlaggetjes. Geen lantaarnpaal of huis lijkt overgeslagen. "En we zijn nog lang niet klaar", lacht buurtbewoner Jaimy.

"We hebben met de buurt ongeveer 500 euro opgehaald. Dat geld was zo op", vervolgt de 33-jarige Jaimy glunderend. Vol trots laat hij 'zijn' Ahornstraat zien, waar nu al zeker 3 kilometer aan vlaggetjes hangt. "Echt iedereen doet mee! We gaan ook alle lampen nog versieren. Ook komt er nog zeker 600 meter aan vlaggen bij."

Duizenden euro's weggegooid

"De EK-spullen zijn steeds moeilijker te krijgen en worden richting het toernooi ook steeds duurder." De straat wordt al decennialang versierd, maar dit keer was het extra moeilijk. "We hadden duizenden euro's aan versiering bij iemand opgeslagen, maar die had alles weggegooid. Daarom moesten we weer helemaal opnieuw beginnen."

Een van de oudste bewoonsters in de straat is de 69-jarige Willy Vandijck. Met haar leeftijd ziet ze het niet meer zitten om zelf een ladder te beklimmen en de boel te versieren. "Gelukkig staat de buurt hier voor me klaar. Zij hebben alles voor me gedaan", vertelt Willie met een enorme glimlach. "Dit is heel erg leuk! Het gaat echt over van generatie op generatie."

"Hier in Tuinzigt kan alles en doet niemand moeilijk."

Het meest versierde huis, is toch wel dat van de 49-jarige Colinda Heeren. Door de hoeveelheid vlaggetjes is haar tuin in de Meidoornstraat nauwelijks nog te betreden. De schutting is compleet bekleed met voetbalshirts en Roy Donders-huispakken. "Ik heb zelf deze oranje gordijnen gemaakt", vertelt ze trots. "We zijn hier met vier man zeker tweeënhalf uur bezig geweest. Hier in Tuinzigt kan alles en doet niemand moeilijk."

"Voetbal brengt hier iedereen in Tuinzigt samen. Het is maar één keer in de vier jaar, dus dan wil je er volop van genieten", vertelt Wesley van Oers, die net een Nederlandse vlag op zijn huis spijkert.

Ook de Iepstraat en de Plantaanstraat zijn in Oranje gehuld. Op vrijdag 11 juni begint het EK voetbal officieel in Rome. De eerste wedstrijd is tussen Turkije en Italië. Oranje komt zondagavond 13 juni voor het eerst in actie. De ploeg speelt dan om negen uur tegen Oekraïne.

