De jeukrups komt eraan: 'Pas op in de natuur en als je gaat zwemmen'

We staan aan de vooravond van de processierupspiek. Die piek komt meestal eind juni, begin juli. Let dus goed op komende weken want het kleine beestje gaat toeslaan.

We zitten nu in week 26 en dat is volgens Het Kenniscentrum Eikenprocessierups de start van de rupspiek. Aan het aantal meldingen dat de afgelopen jaren binnenkwam bij huisartsen ziet het Kenniscentrum dat het in week 26 en 27 altijd het drukst is.

"De overlastperiode loopt eigenlijk bijna ieder jaar van half juni tot midden juli", zegt Henk Jans van het Kenniscentrum. "Mensen die de natuur in gaan krijgen dan last."

Storm

Wat dit jaar ook extra van invloed kan zijn is het stormachtige weer van de afgelopen weken. "Daardoor kunnen grote nesten uit bomen vallen en waaien de prikkende haartjes alle kanten op."

Henk Jans waarschuwt ook mensen die gaan zwemmen in meren op campings en in recreatieplassen. "Als daar in de buurt eikenbomen zijn, kunnen er haartjes in het water belanden. Die brandhaartjes blijven op je huid plakken en drogen op als je daarna in de zon gaat zitten."

Niet extreem

Volgens het Kenniscentrum zijn er geen aanwijzingen dat we dit jaar extreem veel last van de eikenprocessierups gaan krijgen. "In 2019 was er een gigantische overlast, maar dit jaar verwachten we niet dat het heel heftig wordt."

