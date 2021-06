OG3NE kondigt twee nieuwe theatertours aan

Amy (l), Lisa (m) en Shelly (r) van OG3NE. (foto: ANP) vergroot

OG3NE is het komende theaterseizoen in twee verschillende voorstellingen te zien. Dat kondigt het Fijnaartse zangtrio aan op sociale media. De zangeressen staan zowel met de 'Sweet Harmony Tour' als 'Samen Uit, Samen Thuis' in de Nederlandse theaters.

In 'Samen Uit, Samen Thuis' zingen Lisa, Amy en Shelley Nederlandstalige liedjes. De drie willen met deze voorstelling in het muzikale verleden van Nederland duiken en de liedjes verpakken in een 'OG3NE-jasje'.

Three Times A Lady

In de Sweet Harmony Tour vervolgen de drie zussen hun Engelstalige concertreeks 'Three Times A Lady'. In deze voorstelling zingen ze ook liedjes van hun livestreamconcerten die ze tijdens de lockdown vanuit huis organiseerden.

