Het nieuwe weekend op Omroep Brabant radio: de laatste puzzelstukjes

Bijna alle puzzelstukjes van de nieuwe radioprogrammering op Omroep Brabant zijn gelegd. Jordy Graat gaat vanaf zondag iedere week 'Jordy draait door presenteren' en Richard van den Beld vanaf zaterdag 'De Platenbeld'. Daarmee zijn we er nog niet. Er ontbreekt nog één presentator. Een hint: het is een bekende Brabander.

"Deze week zal langzaam bekend worden wie we vanaf zondagmiddag iedere week tussen vijf en zes uur gaan horen", vertelt Maarten Kortlever van de radio. "Het is een bekende Brabander. Meer kan ik nog niet zeggen. Ik zou iedereen wel aan willen raden om onderstaande video eens te bekijken. En hou de social media van Omroep Brabant in de gaten!"

Eerder werd al bekend dat Kristian Westerveld vanaf komend weekend de definitieve opvolger is van Hilde de Bresser. Zij vertrok eind april bij Omroep Brabant na een lange carrière bij de radio. Ronny Balk volgt op zijn beurt Kristian weer op in de doordeweekse avondspits.

Ronny presenteerde al een paar jaar een programma in het weekend. Maarten: "Op zaterdagmiddag blijven we die lekkere muziekmix uitzenden. Richard is een oude bekende van Omroep Brabant. Jaren geleden had hij een dagelijks programma. Op zondagmiddag gaat Jordy een heel gezellig programma maken met veel ruimte voor verzoekplaatjes. Vervolgens sluiten wie die zondag af met de mysteryguest uit de video."