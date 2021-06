Kist met gestolen spullen na 22 jaar opgevist van rivierbodem

Metaalvisser Florian (rechts) en zijn vrouw (achter) met Gerda en Ad (midden) en Anneke (links). De gestolen spullen (foto: Florian Asbreuk). Foto: Florian Asbreuk. Volgende Vorige vergroot 1/3 Metaalvisser Florian (rechts) en zijn vrouw (achter) met Gerda en Ad (midden) en Anneke (links).

Een gestolen kist vol met spullen is na 22 jaar opgevist uit het Bredase riviertje de Weerijs. Metaalvisser Florian hengelde het verroeste ding op en ging op zoek naar de eigenaar. Zijn enige aanknopingspunt was een naam en geboortedatum op een klein spaarpotje.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Florian Asbreuk uit Oosterhout doet ruim twee jaar samen met zijn gezin fanatiek aan metaalvissen door het hele land. Donderdag besloot hij een poging te wagen in Breda. Met een grote magneet aan een touw ging hij op zoek. En hij had prijs: aan de magneet zat een grote metalen kist. In eerste instantie niet heel bijzonder, maar de kist bleek nog vol te zitten met spullen.

''Ik vind wel vaker gekke dingen.''

Het ging om een klok, twee kandelaren en een geboortespaarpotje. Het kleine spaarpotje bestond uit vier op elkaar gestapelde speelgoedblokken. Twee met een diertje, twee met de letters 'C' en 'D' erop. In de achterkant stond de datum ’07-11-1991’ gegraveerd met de naam Anneke.

"Ik vind wel vaker gekke dingen'', zegt Florian. "Fietsen, pistolen, kogels, lachgastanks, hoortoestellen en zelfs kluizen. Die zijn dan vaak leeg of er zit alleen kletsnat papierwerk in. Maar door de informatie op het spaarpotje hadden we een concreet aanknopingspunt om te eigenaar te vinden."

Florian plaatste in allerlei Bredase Facebookgroepen foto's van de gevonden spullen in de hoop dat de eigenaar zou reageren. Een dag later kreeg hij een berichtje van Anneke. Ze wist dat er tijdens een inbraak bij haar ouders, zo’n 22 jaar terug, een paar dingen waren gestolen. En dat spaarpotje deed haar wel ergens aan denken. Ze stuurde een berichtje. En ze noemde de juiste naam en datum. Het was haar spaarpotje.

''Het is fijn dat mijn dochter haar spaarpotje weer terug heeft.''

De spullen waren afkomstig van Anneke’s ouders: Gerda en Ad van der Made. Ze namen zo snel mogelijk contact op met Florian en twee dagen later kwam hij alle spullen afgeven. Het stel woont nu in Rijsbergen, maar de inbraak werd gepleegd toen zij nog in Terheijden woonden. Destijds werden er ook een ring van Gerda’s oma en twee mooie armbanden meegenomen, maar die zaten niet in de kist.

"Het is heel bijzonder dat het zo is gelopen", zegt Gerda. "Het is niet dat de spullen nu heel veel emotionele waarde hebben, maar het is gewoon bizar dat die dingen weer zijn opgedoken. Ik ben vooral blij voor mijn dochter, want het is fijn dat zij haar spaarpotje weer terug heeft."

Anneke, die op dit moment in verwachting is, is blij met haar spaarpotje en heeft hem meteen mee naar huis genomen.

