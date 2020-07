EOD heeft handen vol aan magneetvissers, maar weinig Brabantse gemeentes verbieden deze hobby

Een magneetvisser haalde een explosief uit het water (archieffoto). vergroot

De EOD heeft er haar handen vol aan. Regelmatig moeten de specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie in actie komen als een magneetvisser een granaat aan de haak slaat. In Boxtel werden zondagavond nog woningen ontruimd, omdat een magneetvisser gevonden munitie mee naar huis had genomen.

Malini Witlox Geschreven door

De bomopruimers krijgen het steeds drukker. In 2019 moest de EOD ongeveer honderd keer in actie komen voor vondsten van magneetvissers, blijkt uit cijfers van de dienst. In 2018 was dit maar 78 keer het geval.

De toenemende populariteit van magneetvissen is ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgevallen, dat de overlast in kaart bracht. Tot een algemeen advies voor een verbod kwam het niet.

Plaatselijke verordening

"Er is tussen de VNG en gemeenten een aantal maal gesproken over magneetvissen en het probleem dat hiermee soms explosieven worden opgevist. Dat komt enkele keren per jaar voor. Gemeenten kunnen nu zelf al besluiten een verbod op magneetvissen in de eigen apv (algemeen plaatselijke verordening) op te nemen. Omdat dit probleem niet bij alle gemeenten speelt, zal de VNG niet op korte termijn met een modelbepaling voor magneetvissen komen," zegt een woordvoerder.

Verschillende Nederlandse gemeenten waaronder Nijmegen, Arnhem, Groningen, Amersfoort en Haarlem namen al een verbod in de apv op, net als Oisterwijk als voorloper in 2015 deed.

Oisterwijk

“Door de gemeente Oisterwijk is onderzoek gedaan naar gebieden waar mogelijk conventionele explosieven in de grond te vinden zijn. Uit het rapport is gebleken dat in een aantal gebieden de kans op aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven erg groot is,” stelde de gemeente toen. Specifieke gebieden aanwijzen waar niet met de sterke magneet gevist mocht worden was te complex, waardoor voor de gele gemeente een verbod geldt .

Veel andere Brabantse gemeenten zijn nog niet zo ver, al liggen hier ook veel granaten die door de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog zijn gedumpt. Onder water, maar ook in weilanden en bossen.

Veel munitie uit de oorlog

Als het aan politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage ligt wordt het magneetvissen in de Brabantse gemeenten ook snel verboden. “Maar dat vind ik op persoonlijke titel. Er ligt hier veel munitie uit de oorlog en het gaat vaak mis met opvissen.”

De ‘gelukkige vinder’ laat de munitie vaak ook niet liggen, maar het komt regelmatig voor dat ze de granaten meenemen naar het politiebureau. “Dan moet een heel bureau ontruimd worden. Het is beter om de vindplek te markeren en de politie te bellen. Alleen het vervoer is al levensgevaarlijk.”

Cijfers over de hoeveelheid gemeenten die magneetvissen verbieden zijn er niet, volgens de VNG.

Overzicht

Wel was het in Brabant de afgelopen jaren verschillende keren raak. Een bloemlezing van incidenten vanaf 2018.