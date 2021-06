Duizenden jihadpillen én veel geld gevonden in Oosterhout

De 'jihadpillen' (foto: politie). vergroot

De politie heeft afgelopen weekend drie mensen uit Oosterhout aangehouden voor het bezit van verdovende middelen. In de auto van één van hen, een man van 24, werd een zak met ongeveer 1400 pillen aangetroffen. Het gaat hierbij om zogeheten Captagon-pillen, die jihadstrijders in het Midden-Oosten gebruiken als pepmiddelen.

Het spul lag in een verborgen ruimte van de wagen. De verdachte werd aangehouden op de Burgemeester Holtroplaan in Oosterhout en moest toezien hoe zijn wagen in beslag werd genomen.

Pillen, drugs en auto's

Ook een andere auto van hem, die geparkeerd stond aan de Sperwerstraat, is hij kwijt. De politie kreeg deze wagen in het vizier na een melding van een verdachte situatie. Bij de auto stond een groepje mensen, die er veel aandacht voor had. Blijkbaar ging hun interesse uit naar wat er in het voertuig lag. Hier trof de politie tientallen xtc-pillen en gripzakjes hennep aan. Behalve de auto werden ook de drugs in beslag genomen.

Een van de mannen die bij de wagen stonden, een 19-jarige man uit Oosterhout, werd later op het Slotjesveld staande gehouden. In zijn auto werden xtc-pillen, tientallen zakjes met hennep en hasj aangetroffen. De verdachte is aangehouden en zijn voertuig is in beslag genomen.

Daarna werd zijn huis onder de loep genomen en hier werden duizenden euro’s, zakjes met hennep en hasj en illegaal vuurwerk ontdekt. In overleg met de officier van justitie en de rechter-commissaris is een vrouw die hier woont, opgepakt voor witwassen. De goederen zijn in beslag genomen.

