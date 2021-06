Duizenden pillen voor jihadstrijders én veel geld gevonden in Oosterhout

De politie heeft afgelopen weekend drie mensen uit Oosterhout aangehouden voor het bezit van verdovende middelen. Bij één van hen, een man van 24, werd een zak met ongeveer 1400 pillen aangetroffen. Het gaat hierbij om zogeheten Captagon-pillen, die jihadstrijders in het Midden-Oosten gebruiken als pepmiddelen.

Bewoonster aangehouden

Een man van 19 was gezien bij een auto op de Sperwerstraat waar de politie xtc-pillen en gripzakjes hennep aantrof. De drugs en de wagen zijn in beslag genomen. Na de aanhouding van de man uit Oosterhout, op het Slotjesveld, werd zijn auto doorzocht. Hier vonden agenten duizenden euro’s, zakjes met hennep en hasj en illegaal vuurwerk. In overleg met de officier van justitie en de rechter-commissaris is een vrouw die bij de man woont, aangehouden voor witwassen. De goederen zijn in beslag genomen, net als een auto van deze man.