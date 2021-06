Mathieu van der Poel blijft nog even in het geel

Mathieu van der Poel vóór het vertrek in Lorient (foto: Orange Pictures). vergroot

Mathieu van der Poel mag nog een dag de gele trui dragen. De wielrenner begon maandagmiddag voor het eerst in zijn carrière als leider van het algemeen klassement aan de derde etappe van de Tour de France. Na de rit over bijna 183 kilometer behield hij voldoende voorsprong om ook in Pontivy gehuldigd te kunnen worden. Hij eindigde zelfs als zevende nadat hij in de slotfase een tijdje op kop had gereden.

Van der Poel deed op deze manier sterk knechtwerk voor Tim Merlier, zijn ploeggenoot bij Alpecin-Felix, die de etappe na een spannende sprint won. Vader Adrie van der Poel mocht in 1984 één dag de gele trui dragen.

Weer veel partijen

De etappe werd ontsierd door diverse valpartijen, al vroeg in de wedstrijd, maar ook in de laatste tientallen meters. Van der Poel wist die net te omzeilen. Onder anderen Primoz Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma, liep door een val tijdverlies op. Zijn team was eerder Robert Gesink al kwijtgeraakt nadat die onderuit was gegaan. Steven Kruijswijk kwam wel binnen, maar hij liep achterstand op doordat ook hij tegen het asfalt was gesmakt. De eerste dagen van de Ronde van Frankrijk 'regent' het valpartijen.

Van der Poel verloor eerder op de dag wel zijn bolletjestrui aan landgenoot Ide Schelling.

Dinsdag volgt opnieuw een rit die geschikt lijkt voor de sprinters. Tussen Redon en Fouègeres komen de renners geen enkele helling van betekenis tegen. Met wat geluk overleeft Van der Poel ook die als nummer één van de rangschikking.

