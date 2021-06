Meesterknecht Mathieu van der Poel blijft nog even in het geel

Mathieu van der Poel voor de tweede dag op rij in het geel op het podium (foto: Orange Pictures). vergroot

Mathieu van der Poel mag nog zeker een dag de gele trui dragen. De wielrenner begon maandagmiddag voor het eerst in zijn carrière als leider van het algemeen klassement aan een etappe van de Tour de France. Na de rit over bijna 183 kilometer behield hij voldoende voorsprong om ook in Pontivy gehuldigd te kunnen worden. Hij eindigde zelfs als zevende nadat hij in de slotfase een tijdje op kop had gereden.

Van der Poel deed op deze manier sterk knechtwerk voor Tim Merlier, zijn ploeggenoot bij Alpecin-Felix, die de etappe na een spannende sprint won. Vader Adrie van der Poel mocht in 1984 één dag de gele trui dragen.

'Alles wat we nu nog winnen is een bonus'

Meesterknecht Van der Poel vertelde direct na afloop tegen de internationale pers dat hij blij was iets terug te kunnen voor zijn team. "Ik heb bewust een tijd voorop gereden om Tim uit de wind te houden. Tim verklaarde me voor gek dat ik dit heb gedaan, maar ik wist dat hij dit prettig zou vinden. Maar het was wel superhectisch, die slotfase, er stond veel druk op. Gelukkig hebben we deze etappe gewonnen, een betere Tourstart konden we ons niet voorstellen. Amazing. Alles wat we nog meer winnen, zie ik als een bonus." Merlier kon het evenmin geloven: "Dit is echt, echt een droom."

"Het was maandag gevaarlijk", erkende Van der Poel. "Er staat veel op het spel in de Tour, grote belangen. De laatste tien kilometer waren snel en technisch. Maar je ziet ook valpartijen op brede wegen. Het ligt soms ook aan de renners, het is gewoon een gevaarlijke sport. We koersen op gewone wegen, we kennen die weg niet, we weten niet wat er komt. En de snelheid is zo hoog."

Het rijden in het geel had Van der Poel als iets heel bijzonders ervaren. "Er is veel door mijn hoofd geschoten de afgelopen 24 uur. Het meest emotionele moment was toen ik op mijn telefoon foto's zag passeren van mijn grootvader." Meer dan elders is de allrounder in Frankrijk toch vooral ook de kleinzoon van de in 2019 overleden wielerlegende Raymond Poulidor aan wie hij zijn zege zondag ook opdroeg.

Van Poppels moeten wachten

De gebroeders Van Poppel hadden gehoopt toe te kunnen slaan, maar het zat de renners van Intermarché-Wanty niet mee. Danny op de site van zijn ploeg: "Voor mijn eerste sprint in de Tour de France was het een bijzonder nerveuze finish. We hadden Loïc Vliegen, Boy van Poppel, Jonas Koch en mezelf, plus Jan Bakelants achter me, om de sprint aan te gaan. Het was perfect, tot een crash op vijf kilometer van de finish ons de pas afsnijdt. Dat is echt typisch de Tour. Gelukkig is niemand van het team gevallen en kunnen we het morgen opnieuw proberen."

Kruijswijk op 3,5 minuut

De etappe werd net als die van de afgelopen dagen ontsierd door diverse valpartijen, al vroeg in de wedstrijd, maar ook in de laatste tientallen meters. Van der Poel wist die net te omzeilen. Onder anderen Primoz Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma, liep door een val tijdverlies op. Zijn team was eerder Robert Gesink al kwijtgeraakt nadat die onderuit was gegaan.

Steven Kruijswijk kwam wel binnen, maar hij liep achterstand op doordat ook hij tegen het asfalt was gesmakt. De uit Nuenen afkomstige renner is daarna naar een ziekenhuis gebracht waar drie vingers moesten worden gehecht. Kruijswijk zakte naar de 38e plaats op bijna 3,5 minuut van Van der Poel. Primoz Roglic, zijn kopman en Tourfavoriet, liep ook een grote achterstand. De Sloveen was blij dat hij niets had gebroken en gaat ervanuit dat hij dinsdag 'gewoon' aan de start zal staan.

Van der Poel verloor eerder op de dag wel zijn bolletjestrui aan landgenoot Ide Schelling.

Dinsdag volgt opnieuw een rit die geschikt lijkt voor de sprinters. Tussen Redon en Fouègeres komen de renners geen enkele helling van betekenis tegen. Met wat geluk overleeft Van der Poel ook die als nummer één van de rangschikking.

