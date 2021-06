Minke Booij over de Spelen: 'Zij doen het beter dan de voetbalmannen'

Zilver voor Oranje na de Olympische finale in 2016 tussen de dames van Nederland en Groot-Brittannië (foto: ANP). vergroot

Over een kleine maand is het zover: de Olympische Spelen in Tokio. Oud-hockeyster Minke Booij uit Den Bosch blikt alvast vooruit. Wie gaan daar hoge ogen gooien en welke sporters houdt zij nauwlettend in de gaten?

Booij speelde jarenlang bij HC Den Bosch en nam zelf drie keer deel aan de Olympische Spelen. Zij weet als geen ander hoe spannend zo'n groot toernooi is. Pas tijdens haar laatste Spelen wist ze met haar team het goud te bemachtigen.

Ook dit jaar verwacht Booij dat de hockeysters in de prijzen gaan vallen. "Ze gaan het verder schoppen dan de voetbalmannen hebben gedaan op het EK", zegt ze grappend. "De hockeydames zijn gewoon de grote favoriet. Ik hoop vooral op spannende wedstrijden, dat is goed voor de sport. Maar de meiden gaan sowieso zorgen voor succes en medailles."

Naast haar jarenlange betrokkenheid in de hockeywereld werkte Booij ook twee jaar als manager van de OranjeLeeuwinnen bij de KNVB. "Ik heb de Leeuwinnen goed leren kennen in die periode. Zij hebben het de afgelopen jaren goed gedaan op het EK en het WK. Ik heb echt vertrouwen in hun Spelen." Booij hoopt alleen dat ze de Verenigde Staten pas zo laat mogelijk in de competitie tegenkomen. Dat is namelijk een tegenstander van formaat. "Verder hebben ze wel laten zien dat ze van toplanden als Frankrijk en Engeland kunnen winnen."

"Brabant heeft echte topsporters voortgebracht."

Ook vindt Booij dat Brabants als sportprovincie stiekem wel een naam hoog te houden heeft. "We hebben echte topsporters voortgebracht", zegt ze. "Denk aan wielrenster Marianne Vos, schermer Bas Verwijlen, OranjeLeeuwin Daniëlle van de Donk en vele hockeysters. Maar ook op de Olympische Spelen in Sydney in 2000 stonden er wel tien Brabanders met een medaille." Toen ging het om grote namen zoals dressuuramazone Anky van Grunsven uit Veghel en wielrenster Leontien van Moorsel uit Boekel.

Op de vraag of Booij nog sporters in het bijzonder in de gaten gaat houden dit toernooi heeft ze meteen een antwoord: handboogschutter Sjef van den Berg uit Heeswijk-Dinther. "Dit wordt zijn laatste Spelen. Hij lijdt namelijk erg onder het topsportleven. Sjef mag door zijn sportcarrière sommige medicijnen niet slikken terwijl hij heel erg last heeft van hoofdpijnaanvallen door migraine."

Van Den Berg is pas 26 en woont in Sint Anthonis. Hij werd vierde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. "Ik heb zelf ook besloten dat de spelen van Beijing in 2008 mijn laatste waren", vertelt Booij. "Het topsportleven is zwaar, ook mentaal. Je staat onder zo veel spanning. Ik kon echt heel erg genieten en ontspannen op die laatste spelen. Ik wist: ik ga nog één keer alles op alles zetten. Ik hoop dat van den Berg het ook op die manier kan beleven."

