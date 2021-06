Bezwaar tegen festival SMÈRRIG: 'Hier hoort geen seksfeest'

Het strand van het Engelermeer. vergroot

"Alles ken en alles mag. Glibberen, flikflooien, schuren, glijden, soppen en tegen elkander oan rije." Dit is een tekst die het festival SMÈRRIG heeft geplaatst bij een Facebookbericht. Het plan is om het festival te organiseren bij het Engelermeer in Den Bosch. Een slecht plan vindt secretaris Helmus Boons van natuur- en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant. "Het is een gebied om te recreëren, niet om er een seksfeest te houden."

De vereniging heeft daarom verzocht of het festival ergens anders gehouden kan worden. "De burgemeester is bestuurlijk verantwoordelijk voor de vergunning. Die is nog niet verstrekt, maar wij willen alvast protest aantekenen tegen de aanvraag", zegt Boons.

Pilot

Festival SMÈRRIG wordt al jaren in Den Bosch gehouden. In het verleden werd het festival ook gehouden bij de Tramkade, maar daar is dit jaar geen plek. Nu is er gekozen om het festival bij het Engelermeer te laten plaatsvinden.

"In 2018 is op dezelfde plek het festival Losjes gehouden. Daar waren wij ook niet blij mee. Het gebied is niet bedoeld om de bloemetjes flink buiten te zetten", aldus Boons. "De wethouder stelt dat het gaat om een pilot, maar het is niet de eerste keer dat er bij het Engelermeer een festival wordt gehouden. Er gaat een verkeerd signaal van uit."

Broederliefde

Het festival wordt dit jaar gehouden 24 en 25 juli. Onder andere Broederliefde en DJ Chuckie treden op. De tekst waar Boons op doelt staat volgens hem niet meer op Facebook, maar op de website: "Terug naor die goeie oude tijd mee af en toe ’n klein valsspeulnummertje. Van meeblèren, soppen, flikflooien en ’s goed van bil gaan staan wij niet van te kijken. Schitterend toch?!"

"Dit nodigt uit tot een seksfeest", zegt Helmus Boons van Het Groene Hart. "Het gebied is bedoeld om te wandelen, aan het strand te liggen, maar niet om met duizend man te gaan hossen. Het is in strijd met het bestemmingsplan. Het is niet de bedoeling dat het Engelermeer een permanente festivallocatie wordt."

