Angst of depressie ligt op de loer in regio Den Bosch en Tilburg

In Brabant en Limburg was vorig jaar de kans groot op een angststoornis of depressie bij inwoners van 18 tot 35 jaar. In onze provincie was het risico het meest serieus in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant. Vrouwen zijn er meer gevoelig voor dan mannen en de grootste problemen doen zich voor in drukbevolkte delen van steden en bij mensen met een laag opleidingsniveau.

Dit blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor 2020 van de GGD’en, de GGD GHOR Nederland, het RIVM en het CBS. Het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant beslaat het noordoosten het midden van onze provincie.

Een deel van de vragenlijsten werd tussen september en december ingevuld, toen de coronapandemie een hoogtepunt beleefde. Wellicht heeft die crisis, inclusief de maatregelen, de antwoorden beïnvloed. Deze mogelijke gevolgen worden nog verder geanalyseerd en binnenkort gepubliceerd. De resultaten van alle onderzoeken worden onder meer gebruikt voor het opstellen van lokaal gezondheidsbeleid.

Lusteloos, somber en vermoeid

Bij de monitor komen thema’s als somberheid, lusteloosheid en vermoeidheid aan bod. Hoewel deze gevoelens ook mensen van 18 jaar en ouder in Brabant bekend voorkomen, zijn ze zich toch wat gezonder gaan voelen. In 2012 en 2016, de eerdere onderzoeksjaren, meldde 76 procent van de volwassenen zich over het algemeen gezond tot zeer gezond te voelen. Vier jaar later betrof het bijna 80 procent.

Het is wel zo dat in heel Zuid-Nederland dat gevoel minder sterk is dan in de meeste andere delen van ons land. Onder meer in Friesland, de kop van Overijssel en Utrecht lijkt het prettiger toeven.

De landelijke gegevens en de gegevens per GGD-regio staan vanaf 29 juni op volksgezondheidenzorg.info met een toelichting.

