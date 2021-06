Overvallers schieten op bewoner in Oudenbosch, daders nog op de vlucht

Agenten bij het huis (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

Bij een overval op een huis aan de Acaciastraat in Oudenbosch is dinsdagochtend een man beschoten en gewond geraakt. De twee daders zijn op de vlucht geslagen en worden gezocht door de politie. Het is onduidelijk of ze iets hebben buitgemaakt.

Ron Vorstermans Geschreven door

Volgens de politie vond de overval rond kwart voor tien plaats. Het slachtoffer is niet ernstig gewond geraakt. Hij laat zich door de huisarts behandelen. Na de overval reden de daders weg in een Volkswagen Golf met een Pools kenteken.

Signalement

De politie is druk op zoek naar de twee mannen. Er is een Burgernet-melding uitgestuurd. Beide mannen zijn blank. Een van de twee mannen droeg zwarte kleren en had een capuchon op. De ander had een geelbruin shirt aan met een gele broek.

