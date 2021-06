Scholen blij met vaccin voor kinderen van 12 tot 18 jaar: 'Waarom nu pas?'

Wachten op privacy instellingen... Het Sint-Janslyceum in Den Bosch (Foto: archief). Volgende Vorige vergroot 1/2 Deze leerlingen weten of ze zich laten vaccineren tegen corona

Het is goed nieuws dat de Gezondheidsraad adviseert ook kinderen van 12 tot en met 17 jaar te vaccineren tegen corona. Dat zeggen de bestuurders van meerdere middelbare scholen in onze provincie. "Andere landen zijn er al druk mee bezig, waarom wij nu pas?"

Dinsdag adviseerde de Gezondheidsraad zoals verwacht ook kinderen te gaan vaccineren met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Demissionair minister De Jonge, het OMT en de Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen pleitten daar eerder ook al voor.

Sneltesten geen succes

Jean Wiertz, rector van het Sint-Janslyceum in Den Bosch en voorzitter van het Directeuren Overleg Voortgezet Onderwijs (DOVO), een onderwijs koepel met alle middelbare scholen in de regio Den Bosch, is daar blij mee.

"Het is uiteindelijk aan de leerlingen en hun ouders, als school kun je niemand dwingen. Maar vanuit het onderwijs zijn we er blij mee, dit kan bijdragen aan de veiligheid." Onder meer omdat die andere maatregel, aan leerlingen vragen regelmatig een zelftest te doen, volgens Wiertz geen succes is. "Mijn inschatting is dat een groot gedeelte van de leerlingen die zelftesten niet doet."

Tweedeling op school

Ook Meine Stoker van Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs (SILFO) in Eindhoven is tevreden met het nieuws. Hij spreekt namens drie middelbare scholen in de stad. "Ik denk wel: waarom nu pas? Andere landen zijn al druk bezig." Zijn grootste zorg is dat er in het najaar, mogelijk door de Delta-variant van het virus, weer klassen naar huis moeten. Om dat te voorkomen is het volgens Stoker wel van belang dat veel kinderen een prik krijgen. "Ik hoop dat de overheid een campagne start om het belang te onderstrepen."

Stoker vreest namelijk voor een tweedeling: "Ik hoop niet dat straks de havo en vwo leerlingen een prik hebben gehad, en de vmbo leerlingen niet, als je begrijpt wat ik bedoel. In de maatschappij zie je ook dat bepaalde groepen minder snel een vaccin laten zetten, als je dat bij kinderen ook gaat zien, maak ik me daar wel zorgen over."

Leraren minder bezorgd

Jean Wiertz noemt de gang van zaken nu verre van ideaal: "De huidige situatie is raar, het is moeilijk uit te leggen." Hij doelt dan op de verschillende coronamaatregelen binnen, en buiten het onderwijs. " De leerlingen hoeven op school geen 1,5 meter afstand te houden, buiten school moet dat wel. En daar hoeven ze geen mondkapje meer op, terwijl dat op school weer wel moet." Het maakt handhaven binnen de schoolmuren lastig. Als kinderen ook gevaccineerd worden kan er misschien ook in het onderwijs wat versoepeld worden.

Leraren lieten eerder weten zich niet altijd veilig te voelen voor grote groepen kinderen. Die angst is volgens Wiertz wel minder geworden. "De zorgen waren groot toen we weer open gingen, maar dat is nu wel wat gaan liggen. Vooral omdat we nauwelijks besmettingen hebben gehad de laatste tijd. Sinds de opening waren het er op het Sint-Janslyceum maar twee."

