Het geld van een rijke valkenier werd gebruikt voor een sigarenfabriek

Omroep Brabant gaat deze zomer op vakantie in eigen provincie. We nemen jou mee naar al onze 61 gemeenten en laten je leuke activiteiten en mooie verhalen zien. Deze keer staat Valkenswaard centraal. #VerrassendBrabant

Marielle Bijlmakers

Valkenswaard is onlosmakelijk verbonden met de valkerij en de sigarenindustrie. Uiteraard is in deze gemeente hieraan een museum aan gewijd: het Valkerij en Sigarenmakers Museum, aan de Oranje Nassaustraat. De valkerij floreerde van 1650 tot 1850. Koningen en hoge adel vermaakten hun gasten met het 'vederspel'.

De sigarenfabriek werd opgezet door Jan van Best. Die erfde een kapitaal van de rijke Engelse valkenier Richard Hamond, die een tijd in Valkenswaard woonde. Bij zijn overlijden in 1845 liet hij 24.000 gulden na aan Van Best, die het twintig jaar later gebruikte om er een sigarenfabriek mee te beginnen. Het museum geeft een beeld van de opkomst en neergang van beide disciplines.

Het is een groene gemeente waar buiten genoeg te doen valt. Van kanovaren en kruisboogschieten tot leren hoe je karikaturen kunt tekenen, op een solex door de omgeving tuffen en je kunt zelfs de politie helpen met een tabletzoektocht naar gedumpt drugsafval. Wie heeft dat gedaan? Bij evenementenbedrijf Rofra is van alles te kiezen.

Valkenswaard heeft ruim 31.000 inwoners. Bekende inwoners zijn oud-voetballer Jan Wouters, politicus Pieter van Geel, zangeres Do en voetbalster Danielle van de Donk. Of die zich met carnaval Striepers noemen is onbekend, maar het dorp heet die dagen Striepersgat.

