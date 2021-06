Servicemonteurs koffieautomaten aan de bak door terugkeer thuiswerkers

Wachten op privacy instellingen... Remco de Waal heeft het druk met onderhoud van koffieautomaten (foto: Erik Peeters) Volgende Vorige vergroot 1/2 Servicemonteurs koffieautomaten flink aan de bak

Leveranciers en onderhoudsbedrijven van koffieautomaten hebben het drukker dan ooit. Door de terugkeer van thuiswerkers naar hun kantoor of bedrijf, moeten de automaten weer piekfijn in orde zijn. Dat betekent werk aan de winkel voor de servicemonteurs.

“De automaten hebben minder gedraaid en sommige zijn zelfs tijdelijk helemaal uit gezet. Daardoor gaan er onderdelen vastzitten of ze draaien minder soepel. Dan ben ik er om het oplossen”, aldus Remco de Waal. Hij is onderhoudsmonteur bij Van Zelst Automaten in Eindhoven.

"Zonder koffie zijn we in paniek."

Hij wordt deze dagen met open armen ontvangen door zijn klanten. Bij Polytec Group in Roosendaal hoeft hij gelukkig niks te repareren of vervangen. Een grondige schoonmaak blijkt voldoende. Hans Mertens van de kunststof-fabrikant in Roosendaal slaakt zucht van verlichting: “Zonder koffie zijn we in paniek en dan raken we uit ons ritme.”

Remco krijgt vaker soortgelijke reacties bij bedrijven. “Collega’s willen graag een praatje kunnen maken bij de koffieautomaat. Een lekker kopje koffie op een vast tijdstip met collega’s. Dat hebben veel mensen de afgelopen tijd gemist. Thuis is toch anders.”

"Ik moet ieder apparaat testen."

De monteur heeft zijn handen vol aan het opstarten van de koffieautomaten. “Meestal is er binnen een bedrijf een vast persoon verantwoordelijk voor het schoonmaken en bijvullen van de automaten. Als diegene de afgelopen maanden ook wat vaker thuis gewerkt heeft, zie je dat collega’s meer kleine gebruikersfoutjes hebben gemaakt”, legt Remco uit.

Nu de kantoren weer volstromen, hebben hij en zijn collega’s het ook druk met het plaatsen van nieuwe automaten. Het is daarom maar goed dat Remco zelf een liefhebber is van het zwarte goud. “Ik moet ieder apparaat testen, maar als je drinkt met mate is dat geen probleem.”

Hans Mertens met collega Wil Hoetelmans aan een kopje koffie (foto: Erik Peeters) vergroot

