90 arbeidsmigranten moeten weg uit voormalig hotel in Eindhoven

De negentig arbeidsmigranten die in een voormalig hotel aan de Leenderweg in Eindhoven verblijven, moeten weg. De gemeente Eindhoven heeft zowel het uitzendbureau als de pandeigenaar opgedragen om de bewoning zo snel mogelijk te beëindigen, op last van een dwangsom.

De bewoning van het voormalige hotel is in strijd met het bestemmingsplan. Om het pand alsnog voor dit doel te kunnen gebruiken, vroeg uitzendbureau Eurojob eind april een vergunning aan. Die werd op 15 juni geweigerd. Daarop besloot de gemeente Eindhoven de eigenaar via een dwangsom te dwingen een einde te maken aan de bewoning met migranten.

Hoeveel tijd Eurojob en pandeigenaar Amrâth krijgen om de bewoners te verplaatsen naar een andere locatie, is niet bekend. Ook is onduidelijk hoe hoog de opgelegde dwangsom is.

Hotel- en horecafunctie

Volgens Eurojob was er niet veel mis met het gebruik van het pand als onderkomen voor arbeidsmigranten. Het beschouwt deze groep technisch gezien als 'logees', waarmee ze ook passen bij de hotel- en dus horecafunctie die op het pand rust.

De gemeente bestrijdt dat. Eurojob wijst de gemeente verder op haar afspraken in SRE-verband, waarin Eindhoven zich sterk maakt om woonruimte te regelen voor arbeidsmigranten in de stad. Daarvoor heeft de gemeente ook altijd leegstaand vastgoed als optie genoemd.

Gesprek met gemeente

Eurojob heeft bij de gemeente aangedrongen op een gesprek, schrijft Studio040. Volgens de gemeente heeft het gesprek nog niet plaatsgevonden. Wel stelt de gemeente dat Eurojob en Amrâth samen verantwoordelijk zijn voor de herhuisvesting van de migranten. De gemeente beschikt zelf niet over alternatieve woonruimte om de arbeidsmigranten (tijdelijk) onder te brengen.

Eurojob was niet bereikbaar voor commentaar.

