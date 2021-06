Opgevist geldkistje na 22 jaar terug bij Gerda: 'Het is niet te geloven'

Wachten op privacy instellingen... Gerda is blij met het kistje dat ze kreeg van metaalvisser Florian. Volgende Vorige vergroot 1/2 Geldkistje na ruim 20 jaar terug bij eigenaar dankzij magneetvisser

Gerda van der Made kan het nog steeds niet geloven, maar het roestige geldkistje staat toch echt voor haar neus. "Hier had ik echt geen rekening mee gehouden. Je ziet het als verloren en je denkt er ook niet meer over na.”

Gerda woont met haar man Ad op een camping in Rijsbergen. 22 jaar geleden, toen ze nog in Terheijden woonden, werd het kistje bij een inbraak gestolen. De politie deed onderzoek, maar de zaak werd nooit opgelost. En de spullen waren weg. Totdat magneetvisser Florian Asbreuk het kistje vorige week boven water haalde, letterlijk. Het bleef aan zijn magneet plakken toen hij zijn hobby aan het beoefenen was bij de Weerijs in Breda. Via Facebook spoorde hij de rechtmatige eigenaar op.



"Mijn dochter zag het bericht op Facebook en dacht: dat zou wel eens van ons kunnen zijn,“ vertelt Gerda. Volgens haar zat er niet veel geld in het kistje. "Ik had er net het kleingeld uitgehaald en naar de bank gebracht. En ook belangrijke papieren lagen er toevallig niet in.”

In het roestige kistje zitten nog wel de resten van het papieren omhulsel van een rolletje rijksdaalders. Het meest opvallend zijn twee verweerde kandelaren en een klokje. ”Dat klokje heeft mijn man ooit van zijn zus gekregen." Het is helemaal aangetast door het water. Twee beeldjes die aan het klokje vastzaten zijn afgebroken.



Wat ontbreekt zijn twee gouden armbanden en een ring van de oma van Gerda. “Die zijn helaas weg. Die hebben de dieven verkocht of omgesmolten”, denkt ze. “Die sieraden zijn nu echt definitief weg.”

Verder zat er het spaarpotje in van dochter Anneke. “Ik weet niet hoeveel geld daar in zat, maar dat geld is ook weg." Toch was dit spaarpotje belangrijk. Daar stond de naam Anneke en de geboortedatum ingegraveerd. Florian zette een foto van dat spaarpotje op Facebook en dat werd door dochter Anneke herkend. Zo kwam het geldkistje terug bij de familie Van der Made.

“Het lukt bijna nooit om de eigenaar op te sporen” , zegt Florian. Dat het dit keer wel is gelukt, vindt hij geweldig. Florian is een fanatieke hobbyvisser. Samen met zijn vrouw gaat hij vaak op stap met flinke magneten aan een touw. “Komend weekend gaan we weer. Maar zo’n bijzonder object zal ik niet meer vaak opvissen. Dit is once in a lifetime.”

