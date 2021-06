Bier in de boom: de opvallendste beelden bij de Lustwarande

Bier in de boom bij de Lustwarande in Tilburg (foto: Tom van den Oetelaar). vergroot

In het Tilburgse stadspark De Oude Warande staat de komende maanden bier in de boom. De Lustwarande is er weer. Dus kom je overal in het park opvallende creaties tegen. Soms grappig, soms diepzinnig.

Om het bier in de boom te zien, moet je wel opletten. Want als je bij het bordje met cijfer 9 richting de pijl recht vooruit kijkt, zie je alleen bos. “Dat moeten we misschien nog aanpassen”, zegt directeur van de Lustwarande Chris Driessen: “Die pijl kan beter omhoog staan.”

En dan opeens zie je het: op de takken van de boom staan bierpullen. “Dáár en dáár”, wijst Driessen naar twee bomen. Het is gemaakt door Maria Roosen uit Oisterwijk. “Die bierpullen lijken op ware grootte, maar zijn natuurlijk veel groter dan normaal”, zegt Driessen.

Gereon Krebber bij zijn bijdrage voor de Lustwarande in Tilburg. (foto: Tom van den Oetelaar) vergroot

Alle elf deelnemers hebben al eens eerder meegedaan. Even verderop legt Gereon Krebber uit Keulen de laatste hand aan zijn werk. “Het lijkt op iets in verval”, zegt hij erover. Je ruikt de geur van verf nog als je ernaast staat, het is echt net af: “Als je het aanraakt, voelt het plakkerig."

“Het is niet gezond om het aan te raken."

Toch raadt Krebber het aanraken van zijn werk af: “Het zal toch wel gebeuren, maar de sculptuur kan plakkerig blijven en het is niet gezond als het aan je vingers blijft zitten. Er staat ook een waarschuwingsbordje bij, dus bezoekers doen het op eigen risico.”

Krebber had zijn kunstwerk eigenlijk vorig jaar al af. Maar omdat de Lustwarande door corona niet doorging, moest hij het een jaar in zijn atelier laten staan. “Ik was het eigenlijk vergeten, het stond verloren in een hoek. Heerlijk om het nu hier te zien.”

Chris Driessen bij de vliegers van Navid Nuur. (foto: Omroep Brabant) vergroot

Een stuk kleurrijker dan de donkere sculptuur van Krebber, is de creatie van de Iraanse kunstenaar Navid Nuur. Hij liet zich inspireren door vliegers: “Het vliegeren is in het oosten veel belangrijker dan in het westen”, legt Driessen uit. Hij staat stil bij een boom die vol hangt met vliegers, zo’n honderd in totaal. “Vliegeren is in het Oosten niet alleen een spel. Het is een uitdrukking van streven naar geluk.”

De zon en de maan van de Zwitserse kunstenaar Ugo Rondinone. (foto: Omroep Brabant) vergroot

Bij een vijver in De Oude Warande staan twee vlonders recht tegenover elkaar. Ze inspireerden de Zwitserse kunstenaar Ugo Rondinone. Hij schilderde de ene vlonder goudkleurig en de andere zilverkleurig. “Ze symboliseren de zon en de maan”, vertelt Driessen. “Het is een wereldberoemd verhaal over de zon die smoorverliefd werd op de maan. Dat kon natuurlijk niet. En daarom gaf maan morgenster Venus cadeau.”

'Nocturnal Reading': het grootste kunstwerk ooit op de Lustwarande. (foto: Omroep Brabant) vergroot

Tot slot loopt Driessen naar een houten huisje, midden in het bos. “Het grootste kunstwerk ooit op de Lustwarande”, zegt hij trots over het werk van Marien Schouten uit Andel. Het heet ‘Nocturnal Reading’. Driessen: “Het gaat over slapeloosheid. Daar heeft de kunstenaar vrij veel last van. Maar in plaats van dat-ie gaat piekeren, neemt hij een boek en gaat hij lezen.” Tijdens de Lustwarande is het huisje geopend en te bezoeken. Kunstenaar Schouten gaat zelfs ’s nachts met bezoekers lezingen organiseren.

De Lustwarande is van zaterdag 3 juli tot en met zondag 3 oktober.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.