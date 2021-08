Een stukje tropisch regenwoud waar ooit een camping was

Omroep Brabant gaat deze zomer op vakantie in eigen provincie. We nemen jou mee naar al onze 61 gemeenten en laten je leuke activiteiten en mooie verhalen zien. Deze keer staat Veldhoven centraal. #VerrassendBrabant

Meer over Veldhoven : In Klimrijk Brabant kan iedereen terecht die nog eens in een boom zou willen klimmen. De allerkleinsten kunnen hier veilig op hoogte de boomtoppen verkennen, maar ze hebben ook een aantal netten gespannen tussen de bomen, waar je op grote hoogte doorheen kunt klauteren. Niet alleen voor kinderen dus.

In een prachtige oude boerderij is museum 't Oude Slot gevestigd, aan de Hemelrijken. Hier worden verschillende exposities gehouden. Vroeger stond het Adelijck Huys van Zeelst op deze plek, maar dat is in de achttiende eeuw afgebroken. Op de fundamenten werd de huidige boerderij gebouwd. Later bleek dat er vroeger ook een slotgracht omheen had gelegen. Die is in de jaren zeventig teruggebracht, wat het pand een sprookjesachtig uiterlijk geeft.