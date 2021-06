Na zwembadgeweld terroriseert jeugd nu fietsers: 'Ze zwaaiden met messen'

Na het zwembad, zouden nu meer plekken in Roosendaal last hebben van intimiderende jongeren. (Foto: WielerExperience Roosendaal) vergroot

Was het eerder deze maand nog raak bij zwembad De Stok, nu blijken Roosendaalse jongeren ook andere plekken in de stad te terroriseren. Bijvoorbeeld de WielerExperience, een terrein met verschillende fietsparcours. “Een opa vertelde dat zijn kleinzoontje gek is van fietsen, maar er niet meer naartoe durft.”

Vol verbazing hoorde raadslid René van Broekhoven hoe vijf 13-jarige bezoekers van De Stok vorige week tijdens een dagje zwemmen slachtoffer van intimidatie en geweld werden. Zij werden door een groep tieners lastiggevallen en later zelfs geslagen.

Van Broekhoven walgde ervan en stelde onmiddellijk raadsvragen. Met succes, want niet veel later bemoeide de burgemeester zich hoogstpersoonlijk met de problemen bij het zwembad. “Maar die aandacht heeft meer losgemaakt: van verschillende mensen uit Roosendaal horen we nu verhalen dat er op meer plaatsen ernstige overlast is.”

"Ze zouden zelfs met messen zwaaien."

Vooral de WielerExperience kwam daarbij regelmatig naar voren, zag Van Broekhoven. "Ook daar gaat het om intimidatie en bedreiging. Met name in de avonduren. Dan komen die gasten roken, drinken en mensen lastigvallen. Ze zouden zelfs met messen zwaaien."

Het zou nu zelfs zo erg zijn, dat sommige bezoekers 's avonds niet meer naar het parcours durven. "Ik sprak een opa. Die vertelde me dat zijn kleinzoon gek is van fietsen, maar simpelweg niet meer naar die baan wil. Hoe triest is dat? We hebben door corona maanden thuis opgesloten gezeten. Nu gaat alles langzaam weer open en wordt het op deze manier verziekt."

"Er werd ook weleens een blowtje gedaan. En met brommertjes over de banen gereden."

Volgens Robert Schuurman van de WielerExperience was er de afgelopen maanden inderdaad wat overlast, al benadrukt hij dat het niet vergelijkbaar is met het gedoe op De Stok. "Geweld is hier zeker niet voorgekomen. Die geluiden over dat roken en drinken kloppen wel. Er werd ook weleens een blowtje gedaan. En met brommertjes over de banen gereden. Dat is natuurlijk allemaal niet de bedoeling."

Daarom is er volgens Schuurman snel ingegrepen. "We hebben er bewust voor gekozen om die jongens niet zelf aan te spreken. Wij zijn oude, grijze mannen. Dat zou het voor hen alleen maar spannender maken. We hebben jongerenwerkers ingeschakeld, die veel dichter bij die gasten staan en kunnen zien waar de rotte appels zitten." Dat werpt zijn vruchten af. "De rust lijkt nu weer terug."

Van Broekhoven hoopt vooral dat er een bredere aanpak komt voor dit soort overlast in de gemeente. "Zelfs als je bij het zwembad en op de wielerbaan extra gaat handhaven, vertrekt zo’n groepje gewoon weer naar een andere plek om de sfeer te verpesten. Pleisters plakken heeft geen zin meer."

