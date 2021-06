Nog geen reisjes over de Rijn met cruiseschip van De Zonnebloem

De Zonnebloem werd eind maart opgepoetst voor de proefvaart. (foto: Raoul Cartens) vergroot

Een reisje langs de Rijn zit er voorlopig niet in voor de gasten van riviercruiseschip De Zonnebloem. De geplande testvaart is van de baan, omdat er nog te weinig prikken zijn gezet. In plaats daarvan gaat de vereniging uit Breda met het schip deze zomer het land door, om de vele vrijwilligers van De Zonnebloem aan boord in het zonnetje te zetten.

Eigenlijk was het de bedoeling dat er eind deze maand een proefvaart zou plaatsvinden, zodat in juli gasten met een lichamelijke beperking weer een reisje over de Rijn richting Koblenz konden gaan maken. Maar omdat nog niet alle vrijwilligers die de gasten aan boord verzorgen volledig zijn gevaccineerd, komt dit nu nog te vroeg.

"Ons schip gaat een toer maken langs verschillende steden in Nederland."

“De veiligheid en de gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers topprioriteit en daarom hebben we de start van het vaarseizoen voorlopig nog uitgesteld. In nauwe samenwerking met onze Vakantie Advies Commissie hopen we als de RIVM-maatregelen het toelaten eind augustus voorzichtig de vaarvakanties weer op te starten”, aldus woordvoerder Alexander van Zijp van De Zonnebloem.

Kapitein Jolle Wietse Visser van De Zonnebloem is er klaar voor. (foto: Raoul Cartens) vergroot

In de tussentijd kiest de vereniging ervoor om de eigen ruim 33.000 vrijwilligers een leuke ervaring aan te bieden. Van Zijp: “In aanloop naar de start van het vaarseizoen gaat ons schip een toer maken langs verschillende steden in Nederland. Vanaf 6 juli doet het een aantal steden aan zodat onze vrijwilligers ons prachtige aangepaste schip kunnen bezichtigen.”

"We doen er alles aan om de vaarvakanties weer veilig en vertrouwd te kunnen organiseren."

"We willen zoveel mogelijk vrijwilligers alle faciliteiten laten zien die we op ons schip kunnen bieden aan onze deelnemers. Daarnaast willen we laten zien dat we er alles aan doen om de vaarvakanties weer veilig en vertrouwd te kunnen organiseren. Daarom zijn er speciale looproutes bedacht die de bezoekers alle voorzieningen die zijn getroffen laten zien”, licht van Zijp toe.

Na Lemmer, Hoorn, Lelystad en Wijk bij Duurstede meert De Zonnebloem voor de Brabantse vrijwilligers op 3 augustus aan in de haven van Willemstad.

Zonnebloemkapitein wil weer gaan varen vergroot

