Bewoners 's nachts op straat door een trappenhal vol rook in Best

De brandweer rukte rond tien over twee in de nacht uit voor een brand in het appartementencomplex. Eenmaal daar aangekomen, stond de trappenhal van het complex vol rook. Maar waar die rook vandaan kwam, was onduidelijk.