Houten balk dwars door autodeur bij ongeluk in Cuijk, bestuurder spoorloos

Een auto is woensdagochtend zwaar beschadigd gevonden op de Waaistraat in Cuijk, na een ongeluk. De wagen is tegen een houten verhoging gereden, twee balken steken dwars door het portier. De bestuurder is verdwenen.

De auto werd woensdagochtend vroeg ontdekt. De bestuurder is met de wagen op een houten 'vloer' terechtgekomen en tegen een houten verhoging aangereden. Twee balken boorden zich een weg dwars door de autodeur.

Of de bestuurder gewond is geraakt bij het ongeluk, is onduidelijk zegt de politie. Die is namelijk spoorloos. De politie is naar hem of haar op zoek.

Een bergingsbedrijf is gekomen om de wagen weg te halen.

