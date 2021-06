6 moorden in 6 maanden, maar geen criminele afrekeningen

Reusachtige vierkante ketel in Overloon met sporen van gebruik en 'bewijsnummer' van de politie (foto: politie) vergroot

Het aantal moordzaken dit jaar in Brabant is tot nu toe vrij laag. Ook wordt er weer minder cocaïne onderschept. Maar in de pillen en speedwereld lijken de laboratoria op volle toeren te draaien en zelfs uit te breiden. Een alarmerende vondst was de 'drugsput'. Het jaar is op de helft en dan maakt Omroep Brabant altijd de tussenbalans op met de misdaadcijfers. Een selectie van de meest in het oog springende misdrijven die in het nieuws zijn geweest.

In Brabant hadden we zeker zes gevallen van moord en doodslag in de eerste zes maanden. Voor zover we weten waren er geen afrekeningen in de onderwereld.

Sint-Michielsgestel (januari): Henk van den Oetelaar (73) gedood in zijn bed and breakfast. Drie verdachten uit Litouwen.

Breda (februari): vrouw (35) doodgeschoten in huis. Man (38) uit Dordrecht verdacht.

Tilburg (maart): vrouw (29) doodgestoken in huis. Man (38) verdacht.

Wernhout, bungalowpark Wernhoutsburg (mei): dode baby in een vuilniszak. De ouders van het meisje worden gezocht.

Lieshout (juni): Willem van der Willigen (70), oud-Vlisco-topman thuis gedood. Twee verdachten.

Breda (juni): vrouw (65) zwaargewond gevonden. Ze stierf een paar dagen later. Haar man (65) is opgepakt.

In bijna alle zaken is duidelijk dat verdachte(n) en slachtoffer elkaar kenden of een relatie hadden. Iedere geweldsdode is er een te veel maar het aantal mensen dat vermoord wordt daalt en is een stuk lager dan zo'n 25 jaar geleden.

Drugslabs en dumpingen

Drugslabs vormen een van de motoren van de Brabantse onderwereld. Zeker twaalf labs zijn tot nu toe gevonden. Waaronder ook kleine krakkemikkige labs. Vooral speed en xtc, soms crystal meth, zoals in Veghel, Oudenbosch en Heeze. Er zijn mogelijk meer labs gevonden dan bekend is gemaakt.

In een van de labs, in Wernhout, stierf een man na een brand. In Overloon werd een enorme kookketel gevonden van 2600 liter, misschien wel de grootste ooit in Brabant. Opmerkelijk waren ook vondsten van meer dan 50 gasflessen in Breda en Tilburg, voor het kookproces.

De drugslabs breiden zich uit naar andere provincies en België, soms met Brabantse hulp. In het Belgische grensplaatse Arendonk rolde de politie een cokelab op en in Merksplas een crystalmethlab.

Alarmerend was de vondst van een drugsput op de Brabantse Wal. De vrees is dat er meer zijn. Zeker 15 dumpingen van betekenis waren er in het nieuws, met een grote in Asten.

Coke en heroïne

Het aantal cocaïnevondsten is laag vergeleken met voorgaande jaren toen het ging om duizenden kilo's. Wel fikse vondsten in Roosendaal en omgeving en zelfs in Eindhoven en Veldhoven.

Opvallend was de grote heroïnevondst met bestemming Etten Leur: 1574 kilo. Dat is een van de grootste heroïnevondsten ooit.

Undercover, cryptochats en afpersers

Dan waren er de eerste zes maanden van dit jaar ook nog diverse andere opvallende gebeurtenissen:

Een undercoveragent in Zevenbergschen Hoek stapte uit het leven. Hij onderzocht zijn buurman, die cokeverdachte is.

De politie drong opnieuw door in criminele cryptodiensten en kon criminele chats meelezen.

De brandstichtingen in Poolse supermarkten gaan door zoals op het Paletplein in Tilburg.

Een Bredase ondernemer en zijn familie in Oudenbosch blijven doelwit van afpersers, ondanks arrestaties.

In Heeze werd tevergeefs gezocht naar het lichaam Tanja Groen die al bijna 30 jaar vermist is.

Het megaproces rond de familie R. en Operatie Alfa is in volle gang, zonder verdachten in de zaal.

De politie en rechtbank hebben de handen vol aan de hevige avondklokrellen van januari, in vooral Eindhoven en Den Bosch.

