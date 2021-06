Geredde kaaimannen krijgen nieuw thuis in ZooParc Overloon

Twee brilkaaimannen krijgen een nieuw thuis (foto: ZooParc Overloon). vergroot

Twee brilkaaimannen die eerder dit jaar werden gevonden in Litouwen, krijgen een eigen thuis in ZooParc Overloon. De twee krokodilachtigen leefden onder slechte omstandigheden in het huis waar ze werden gevonden.

Ze konden worden gered en zijn tijdelijk opgevangen bij Natuurhulpcentrum Opglabbeek in België. Van daaruit werd een nieuwe en meer permanente plek voor ze gezocht.

Die is nu dus gevonden in ZooParc Overloon. Hoofd dierverzorging Steven van den Heuvel is blij dat ze komen. "Ze zijn van harte welkom bij ons", zo zegt hij. "Na wat ze in Litouwen hebben meegemaakt, verdienen ze de best mogelijke plek. En die willen wij ze bieden."

Madidi

De dieren gaan wonen in het nieuwe Zuid-Amerikagebied 'Madidi' van het ZooParc. "Daar hebben we de beste voorzieningen om deze brilkaaimannen een prachtig leven te geven. En hebben we mensen rondlopen met veel kennis, zodat we ze goed kunnen verzorgen."

Brilkaaimannen danken hun naam aan een klein opstaand stukje tussen hun ogen, waardoor het een beetje lijkt alsof ze een bril op hebben. Ze leven normaal gesproken in het noordelijke gedeeld van Zuid-Amerika en ze leven in oppervlaktewater.

Het nieuwe Madidi-deel van het ZooParc is vanaf 7 juli open voor publiek.

