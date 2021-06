Cabaretier Steven Brunswijk nieuwe radiopresentator bij Omroep Brabant

Steven is met 'Radio Brunswijk' iedere zondag bij ons te horen. vergroot

Cabaretier Steven Brunswijk uit Tilburg is binnenkort met een nieuw radioprogramma te horen op Omroep Brabant. In 'Radio Brunswijk' sluit hij iedere zondagmiddag op eigen wijze het weekend af. Er is veel ruimte voor de luisteraars om gezellig mee te doen.

Brunswijk is bekend van zijn filmpjes op internet waarin hij ongezouten zijn mening geeft over allerlei onderwerpen. Ook was hij vaak te zien in verschillende tv-programma's en trok hij met zijn theatershows door Nederland.

"Lekker in het Brabants! Keigezellig!"

Radio is tot nu toe onbekend terrein. Steven: "Ik heb altijd al de wens gehad om radio te maken. Waar anders dan in mijn eigen Brabant, kan ik de eerste stappen op radiogebied maken. Lekker in het Brabants! Keigezellig!"

Maarten Kortlever, teamleider radio van Omroep Brabant onderschrijft dit helemaal. “Steven is op en top Brabants. We gaan samen een programma maken dat je gewoon móet luisteren. Met een lach het weekend uit zodat je maandag weer opgeladen gaat werken!”

'Radio Brunswijk' is vanaf zondag iedere week te beluisteren tussen 17.00 en 18.00 uur. Andere nieuwe radioprogramma’s zijn op zaterdag het muziekprogramma De Platenbeld met Richard van den Beld en op zondag Jordy Draait Door met Jordy Graat.

