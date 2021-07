Ray en Twan laten mannen bij het kampvuur hun speer terugvinden

Wachten op privacy instellingen... Twan Kerhof en Ray Roovers (foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Twan en Ray laten de worstelende man zijn speer terug vinden in de Nederlandse wildernis

Ray is survival-instructeur en Twan NLP-coach. Samen gaan ze met mannen de Nederlandse wildernis in om die mannen dichter bij hun natuurlijk zelf te laten komen. Houthakken, vuur maken, spoorzoeken en soms slapen in de open lucht. "We gaan op zoek naar de verloren speer van de man", zegt Ray lachend.

Waar komen we als mannen vandaan?

Wat deden die mannen lang voor de jaartelling begon?

Waarom kampen veel mannen met de stress van het moderne leven?

Twan Kerkhof en Ray Rovers denken dat ze de worstelende man kunnen helpen door te survivallen in de natuur.

"Als ik als man uit m'n hol kwam en er kwam een mammoet aan, dan had ik ook stress. De mammoet van toen is nu de telefoon en de constante aanwezigheid van dingen die om aandacht vragen. Die leveren ook stress op. Je kan ervoor op de vlucht gaan, zoals de oerman voor de mammoet, of terug in je hol kruipen. Eigenlijk heb je nu dezelfde overlevingsmechanismen, maar de vraag is: wat doe je ermee?", vertelt Ray.

Ray Roovers en Twan Kerhof bij het kampvuur (foto: Jan Peels) vergroot

"Doordat je in de natuur teruggeworpen bent op alleen de essentiële zaken als vuur maken en een potje koken, ontstaat er een relaxte sfeer waar mannen over hun gevoelens kunnen praten", vult Twan aan. Als coach neurolinguïstisch programmeren (NLP) helpt hij mensen om te veranderen. "Als je bezig bent, hoef je elkaar soms ook niet te kijken tijdens het gesprek. Dat maakt het voor mannen soms makkelijker om te praten."

Bij de jager-verzamelaars was het kampvuur de centrale plek, daar werd samen gekookt en sterke verhalen over de jacht gedeeld. "Dat vuur is ook bij ons de centrale plek waar de mannen hun verhaal kwijt kunnen", aldus Twan. "Relaties, stress, burn-out, doelen en drijfveren alles worden besproken bij het vuur", vertelt Ray terwijl hij, ondanks de regen, met een vuursteen een takje weet aan te steken.

