Dief rooft keer op keer offerblok in kapelletje leeg, politie is het beu

Al zeker drie keer was het raak: er werd geld gestolen uit het offerblok in de Kruisherenkapel in Uden. De politie heeft de dief op beeld en dreigt die herkenbaar te plaatsen als de dader zich niet binnen twee weken meldt.

Het offerblok van de Kruisherenkapel aan het Lieve Vrouwenplein in Uden is in de afgelopen maanden al verschillende keren leeggehaald. Hoeveel geld er telkens wordt meegenomen, wil de politie niet zeggen. Dat is daderinformatie. Wel is er dit jaar al drie keer aangifte van diefstal gedaan.

Kaarsje branden

In het offerblok laten mensen wat geld achter als ze bijvoorbeeld een kaarsje opsteken in de kapel. Het geld dat daarmee wordt ingezameld, wordt door de Kapelgemeenschap Ter Linde gebruikt voor de kapel. Er worden bijvoorbeeld nieuwe kaarsjes mee gekocht en zondagsvieringen mee georganiseerd.

De politie in Uden zegt de foto van de dief over twee weken herkenbaar te tonen, als de dader zich niet zelf komt melden.

