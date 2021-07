Wouter hielp Forum aan verkiezingswinst, nu kiest hij voor Wybren van Haga

Een paar maanden terug was alles nog koek en ei tussen Wouter en Thierry. vergroot

Nog maar een dikke drie maanden terug was Wouter Verbraak uit Roosendaal euforisch. Als campagneleider van Forum voor Democratie had hij net de viering van de net zo grote als onverwachte zetelwinst achter de rug. Nu heeft hij de partij verlaten en sluit hij zich aan bij Wybren van Haga. "Thierry bepaalde alles alleen."

Als een raket schoot Wouter de afgelopen twee jaar richting de top van Forum. Hij startte als fractiemedewerker bij de provinciale afdeling, maakte de stap naar het landelijk campagneteam en werd daar al snel de rechterhand van Thierry Baudet in aanloop naar de verkiezingen. "Wij waren de enige partij die door het land trok. Het was mijn verantwoordelijkheid om die tour in goede banen te leiden."

En met succes, want Forum werd de grote winnaar van de verkiezingen en sleepte acht zetels uit het vuur. Baudet noemde hem zelfs 'de held van de campagne'. "Geweldig. Voor de partij, maar ook voor mij persoonlijk." Toch ging het daarna al snel bergafwaarts. Na gedoe rondom gevoelige 'vrijheidsposters' op 4 en 5 mei, splitsten verschillende leden zich af. "Ook Hans Smolders, die ik vanuit de provincie heb leren kennen als een vent met een enorme ruggengraat. Die maakt zo'n stap niet zomaar."

"Baudets plan voor Forumland ging echt om Thierry zelf."

Het zette Wouter aan het denken. En zo ontstonden er meer twijfels. "Tijdens de campagne waren we als partij heel close. Maar na de verkiezingen werd ik nergens meer in meegenomen. Dat voelde raar. Ik had toch behoorlijk wat krediet opgebouwd?" Pas later merkte de Roosendaler dat hij niet de enige was die niet meer betrokken werd bij de gang van zaken binnen de partij. "Ik kreeg meer en meer signalen dat Thierry alles zelf bepaalde en dat ook de rest van de partij amper iets te zeggen had. Kwalijk. Wybren van Haga behaalde haast net zoveel stemmen als Thierry. Dan moet je het ook samen doen."

De druppel die de emmer deed overlopen, was Baudets plan om Forumland te stichten: een virtuele wereld voor gelijkgestemden met onder andere een eigen onderwijssysteem, munt en dating-app. "Dat ging echt om Thierry zelf. Het had niks meer met het doel voor een beter Nederland te maken." Kort daarna besloot Wouter de partij te verlaten. "Geen makkelijke, maar wel een verstandige en noodzakelijke keuze."

Even overwoog hij zelfs om de politiek helemaal te verlaten. "Ik heb nog gesolliciteerd op andere banen. Dat blijkt toch niet zo makkelijk met een baan bij Forum op je cv." Hij vond de oplossing bij een oude bekende. "Tijdens de campagne had ik goed contact met Wybren van Haga. Daar merkte ik dat hij écht op de inhoud zit en dat we over veel dingen hetzelfde denken. Ik heb contact met hem opgenomen en hij zei dat 'ie me met open armen zou ontvangen."

"Ik vind Thierry oprecht nog steeds een fantastisch mens."

Dat gebeurde ook. Al een paar weken werkt Wouter nu voor Groep Van Haga, waar hij onderdeel is van het mediateam. "We zorgen voor de social media, het contact met leden en de bouw van een nieuwe site. Dat is hard nodig, want binnenkort lanceren we onze nieuwe partij." In de Provinciale Staten bewandelt hij dezelfde weg. "Ook daar sluit ik me aan bij Van Haga. Samen met Camiel van der Meeren, Maikel de Bekker en Eric de Bie. Die laatste heeft me ooit aangenomen bij Forum."

Contact met Baudet heeft hij sinds zijn vertrek niet meer. "Thierry stuurde een appje toen ik aangaf te vertrekken. Hij was teleurgesteld in me. Ik heb er bewust niet op gereageerd." Dat betekent niet dat er geen respect meer is. "Als we elkaar in Den Haag tegenkomen, zeggen we elkaar gewoon gedag. En ik vind hem oprecht nog steeds een fantastisch mens. Maar net als in relaties kun je uit elkaar groeien."

