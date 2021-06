Afperser meldt zich bij lamgelegd keukenbedrijf Mandemakers

Hoofdkantoor van De Mandemakers Groep (foto: ANP). vergroot

De Mandemakers Groep uit Waalwijk is dinsdagmiddag gehackt. Iemand heeft zich anoniem bij het bedrijf gemeld, maar Mandemakers wil niet kwijt wat er geëist wordt. Er is aangifte gedaan, 'maar we hebben geen idee wie er achter de hack zou kunnen zitten', zegt het bedrijf.

Door de hack kan een groot deel van het concern geen gebruik meer maken van interne computersystemen. Robert Coppens, directeur van de Mandemakers Groep, zegt dat de eerste problemen zich in de loop van dinsdagmiddag voordeden. "Al snel kregen we in de gaten dat het om een hack ging", aldus Coppens.

Volgens Coppens zijn zeker 24 bedrijven van de Mandemakers Groep getroffen omdat ze gebruikmaken van het gehackte systeem. Enkele andere bedrijven van het concern zijn de dans ontsprongen.

Leveren lukt, maar niet voor meubelen

Er is met dertig medewerkers tot diep in de nacht doorgewerkt om ‘met de hand’ de planning voor het leveren van keukens en badkamers rond te krijgen. Volgens het concern lijkt het leveren van die producten te gaan lukken. “We praten dan over zo’n duizend keukens en badkamers per week.”

Voor de meubelen is dat nog niet gelukt. "Die gaan vertraging oplopen”, zegt Coppens. De leveringen van meubelen worden vanaf 1 juli opgeschort. Alle showrooms zijn open, 'al blijft de situatie lastig voor medewerkers'.

Het bedrijf, dat ruim 200 filialen heeft in keukens, sanitair en meubels, zegt ‘niet of nauwelijks’ telefonisch bereikbaar te zijn. Mandemakers blijft nog wel bereikbaar via mail en komt met een noodnummer voor spoedgevallen.

Beveiligingsexperts van het gespecialiseerde bedrijf Fox-IT zijn ingeschakeld om onderzoek te doen naar de hack.

'Megabedrag in bitcoin'

Volgens de lokale nieuwssite Langstraat Media moet het bedrijf binnen twee dagen een megabedrag in bitcoin betalen aan de afpersers. Hoe hoog het bedrag precies is, is niet bekend. Volgens de site werden er dinsdag al medewerkers naar huis gestuurd. Het bedrijf houdt de eigen medewerkers naar verluidt via Whatsapp op de hoogte.

Onder de Mandemakers Groep vallen onder meer winkels van:

Brugman Keukens,

CVT Keukens,

Keukenconcurrent,

Piet Klerx,

Woonexpress,

Morres.

