Gruwelijke moord op Peter Hovens (63) in Oss: twaalf jaar cel

Een 39-jarige man uit Polen moet twaalf jaar de cel in omdat hij Peter Hovens (63) op brute wijze heeft vermoord. Hovens werd dood gevonden in een studio op de tiende verdieping van een flatgebouw aan de Lisztgaarde in Oss. Hij werd acht keer gestoken. Ook had hij bijna dertig snijwonden en meerdere botbreuken.

Een 28-jarige landgenoot van de Pool krijgt vier maanden cel. De man was erbij toen Hovens werd vermoord, maar werkte hij daar niet actief aan mee. Hij zou enkel hebben gedacht dat ze bij Hovens op bezoek waren om geld van hem te lenen.

Partner van zus

De twee Polen leerden elkaar kennen op het busstation in Den Bosch. Ze hadden daar al hun geld opgedronken, stelt de rechter. Daarna reisden de mannen met de trein naar Oss, waar volgens de 39-jarige Pool iemand woonde die hen geld zou willen lenen. Het ging om Hovens. Hovens was de partner van zijn zus, die in mei 2017 was overleden.

Samen met zijn landgenoot glipte de 39-jarige man de entree binnen en klopte op de tiende verdieping aan bij Hovens. De 39-jarige dader verklaarde dat hij tijdens de confrontatie 'in een enorme woede is ontstoken'. Naar eigen zeggen omdat de man een respectloze opmerking over zijn zus zou hebben gemaakt.

Dertig snijwonden

Hovens werd op brute wijze vermoord. Volgens de rechtbank hebben de mannen daarna 'op nietsontziende en laaghartige wijze geprofiteerd van het overlijden van het slachtoffer'. Dat deden ze door in zijn huis naar pincodes te zoeken, waardevolle spullen mee te nemen en aansluitend geld te gaan pinnen met de gestolen pinpassen'.

