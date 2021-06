Na hack terug in de tijd: badkamers ontwerpen met potlood op ruitjespapier

Normaal ontwerpt Gunther de Lange badkamers voor klanten van Piet Klerkx in Waalwijk op de computer. Maar door de hack die woensdag door het bedrijf naar buiten werd gebracht, zijn computersystemen niet toegankelijk. Dus heeft Gunther woensdag potlood en ruitjespapier tevoorschijn gehaald. Net als een liniaal met sjablonen. "Het oude vakmanschap", zegt hij lachend terwijl hij druk aan het tekenen is.

De skills om een ontwerp met de hand uit te werken, bezit hij nog, legt hij uit. Maar natuurlijk is het even omschakelen. En het duurt ook allemaal wat langer dan normaal met een ontwerp op de computer.

Getroffen door ransomware

Mandemakers is deze week het slachtoffer geworden van hackers, zo bleek woensdag. Beveiligingsexperts van het gespecialiseerde bedrijf Fox-IT zijn ingeschakeld om onderzoek te doen naar de hack. Zowel de showrooms als het hoofdkantoor in Waalwijk hebben last van de hack. Medewerkers kunnen niet in systemen en showrooms zijn telefonisch onbereikbaar. Wel zijn de filialen nog open.