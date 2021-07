250.000 petflesjes worden één enorme kroonluchter voor de bieb in de LocHal

Rolph Adriaansen maakt van petflesjes een kroonluchter voor de Lochal. (foto: Tom van den Oetelaar vergroot

In een loods in Tilburg liggen 250.000 petflesjes. Sinds donderdag kun je daar flink wat statiegeld voor vangen: 37.500 euro om precies te zijn. Maar helaas: met deze flesjes lukt dat niet, ze hebben niet de juiste streepjescode. Het is ook niet de bedoeling van de eigenaar, ondernemer Rolph Adriaansen. Hij maakt er liever een kroonluchter van voor de Tilburgse bibliotheek in de LocHal.

Rolph Adriaansen is een ondernemer van het idealistische soort. “Deze flesjes zijn mijn beste vrienden, hier word ik warm van”, zegt hij lachend als hij naar de bergen plastic flesjes om hem heen kijkt. “Als ze gesorteerd en verwerkt zijn, is het als goud dat ik in een zakje doe.”

De aankondiging in 2019 dat er statiegeld zo komen op petflesjes was voor Adriaansen de trigger: “Ik dacht: waarom moeten we nog zo lang wachten? Ik wilde de straat meteen een stukje schoner maken en daar een tof product van maken.” Adriaansen regelde een kortingsactie met de supermarkt bij hem om de hoek. Iedereen die bij hem petflesjes inleverde, kreeg per stuk vijf cent korting in de supermarkt.

Een grote berg van 250.000 flesjes is het gevolg. Samen met twee stagiaires verwerkt hij ze tot kroonluchter. De flesjes worden gesorteerd op kleur, schoongemaakt en de etiketten worden verwijderd. Dan worden ze met een spinning-fiets verwerkt tot snippers. En daarvan maakt Adriaansen plastic bollen. 169 bollen moeten uiteindelijk de kroonluchter voor de LocHal worden.

“Of het een slim verdienmodel is, boeit me niet.”

Al met al een nogal arbeidsintensief proces. “Of het een slim verdienmodel is, boeit me niet”, zegt Adriaansen daarover. “Ik wil mensen op ideeën brengen. Je kijkt naar iets negatiefs, die flesjes op straat. Maar als je daar anders naar kijkt, kun je er toffe dingen van maken. Als mensen de kroonluchter in de LocHal zien hangen, gaan ze misschien anders kijken naar afval dat ze tegenkomen.”

Maar als de kroonluchter klaar is, heeft Adriaansen nog heel veel petflesjes over. Stiekem droomt hij ervan dat zijn kroonluchter van petflesjes over heel de wereld komt te hangen: “We kunnen nog heel veel lampen maken. En misschien komen er ook wel ideeën voor andere producten.”

Ooit zal de berg petflesjes op zijn. Ook daarna zal Adriaansen blijven proberen de wereld duurzamer te maken: “Ik wil laten zien dat je van afval, iets dat in het oog van mensen geen waarde heeft, iets positiefs kunt maken.”

