Coronanieuws: aangifte na bedreiging Brabantse prikkers door complotdenkers

12.35

De wegen zijn nog steeds veel rustiger dan vóór de coronacrisis, maar de files komen langzaamaan terug. Dat bevestigt de ANWB na berichtgeving in De Telegraaf. Op vrijdagen is het zelfs drukker op bepaalde knelpunten dan voor de pandemie. "We zien het aantal files weer toenemen", zegt een woordvoerder van de ANWB. "Maar zeker niet in de mate van voor corona." In juni was het op vrijdag, vooral in de middag, op knelpunten drukker dan in 2019.