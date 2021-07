Coronanieuws: veel mensen wachten nog op geld geannuleerde vluchten

03.30



Nederlanders en andere EU-burgers kunnen vanaf donderdag op reis in de Europese Unie met een gerust hart hun coronacertificaat gebruiken. De Europese regels voor het certificaat, met een QR-code die aantoont dat een reiziger vermoedelijk niet besmettelijk is, gaan in. Nagenoeg alle lidstaten kunnen nu vaststellen of ze een reiziger veilig toegang kunnen verlenen, omdat hij of zij volledig tegen het coronavirus is gevaccineerd of beschermd is door het al eerder doormaken van de ziekte.