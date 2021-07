Peetoom gelooft in Mathieu van der Poel: 'Hij kan verrassen in de bergen'

Mathieu van der Poel gaf alles tijdens de tijdrit van woensdag in de Tour de France (foto: ANP 2021). vergroot

Ronduit imponerend. Dat was de tijdrit waarmee Mathieu van der Poel woensdag de gele leiderstrui behield in de Tour de France, ondanks de tegenstand van een fenomenale Tadej Pogacar. Mathieus peetoom Perry van Broekhoven bekeek de rit vol bewondering.

"Aan de ene kant verbaast het me niet, dat hij echt een goede tijdrit reed", vertelde Perry donderdagochtend in het radioprogramma WAKKER!

"Dit kan hij al sinds zijn zestiende. Maar aan de andere kant: er stond woensdag natuurlijk wel een hele hoop spanning op. Je zag dat Pogacar qua tijd flink op hem inliep. De vraag was of Mathieu de gele trui zou behouden. Dan komt het op een paar seconden aan en dan is het leuk om te zien dat hij toch eerste blijft staan. En ook de manier waarop hij ermee omgaat. Het was echt een strijd tussen die twee jongens op dat moment."

'Er staat een heel goede kop op'

Mathieu gaf na zijn race aan dat hij zelf wel verbaasd was dat de tijdrit zo goed voor hem verliep. "Maar dat heeft waarschijnlijk meer te maken met het feit dat hij een tijd lang niet op zijn tijdritfiets heeft gezeten en er totaal niet voor getraind had", meent Perry. "Want dat moet je eigenlijk echt wel doen."

De renner van Alpecin-Fenix bewees met zijn topprestatie in de tijdrit - waarmee hij als vijfde eindigde - opnieuw wat voor ongelofelijk groot wielertalent hij is. "Er staat een heel goede kop op", knikt Perry. "Mathieu is iemand die mentaal bijna niet te breken is. Dat weet ik vanuit zijn jeugd. Dat had hij met voetbal en bij het jeugdwielrennen. Toen kon je dat al zien."

Olympische Spelen

Ondanks de succesvolle start van deze Tour is het de verwachting dat Mathieu binnenkort zal afstappen om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen in Tokio. Zeker nu dit weekend de eerste echte bergetappes van deze Tour op het programma staan. Vrijdag wacht ook al een pittige rit, van Vierzon naar Le Creusot met colletjes over de vierde, derde en tweede categorie.

"De kans op doorrijden acht ik nul", laat Perry weten. "Mathieus grote droom is om tijdens de Spelen goud te winnen bij het mountainbiken. Daar moet alles voor wijken bij hem."

Verrassing

Dat Mathieu binnenkort zal afstappen in de Tour vindt zijn peetoom overigens wel jammer. "Volgens mij kan hij namelijk nog wel voor een verrassing zorgen in de bergen. Ik heb hem dat voor het begin van de Tour ook in een appje aangegeven: verras op een punt dat ze niet van je verwachten. Want als de analisten goed hun werk doen, zien ze dat Mathieu toen hij 16, 17, 18 jaar oud was in de Alpen ook iedereen naar huis reed."

