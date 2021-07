Megaproces tegen Martien R.: justitie eist 16 jaar celstraf

Martien R. maandag in de rechtbank (tekening: Adrien Stanziani). vergroot

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zestien jaar gevangenisstraf geëist tegen Martien R. (50) uit Oss. Volgens het OM was hij de baas van een Osse misdaadorganisatie die jarenlang handelde in cocaïne, pillen en wapens. “Een beroepscrimineel pur sang”, noemde de officier hem.

Martien R. is aangeklaagd voor negen strafbare feiten, waaronder:

de invoer van partijen van 315 kilo en 1561 kilo coke,

het vervoer van 99 kilo mdma (xtc),

het bewerken en verwerken van coke en synthetische drugs,

het witwassen 700.000 euro en een huis,

wapenhandel en wapenbezit.

“Hij was de onbetwiste leider van een criminele organisatie”, zei de officier van justitie.

De strafeis is hoog omdat volgens de officier voor herhaling moet worden gevreesd. Ze had liever een nog hogere straf gevraagd maar zit al aan het maximum dat de wet toelaat.

“Alle verdachten waren lid van die criminele organisatie, die geleid werd door Martien R.“, zei de officier van justitie. “Over een lange periode hebben ze deelgenomen aan een professionele criminele organisatie. Met als enige doel zo snel mogelijk veel geld te verdienen”.

Hoge strafeisen

Andere verdachten hoorden lagere straffen eisen:

De op één na hoogste strafeis was er voor Arnold M. (57) de vermeende rechterhand van Martien R. Het OM wil hem 12 jaar de cel in. M. is geen familie.

Voor Anton R. (27) de zoon van Martien, vindt het OM 10 jaar en 8 maanden jaar een passende straf voor zijn rol als actieve speler in de drugstransporten en wapenhandel.

Dat eiste het OM ook tegen Toon R. (41) de zoon van Tinus R. en een neef van Martien. Hij was de man die een half jaar uit handen van de politie kon blijven en gepakt werd met drugs, een pistool en chemicaliën. “Ze bevestigen de stelling van het OM dat hij de activiteiten van de criminele organisatie voortzette".

De andere geëiste straffen liepen uiteen van 3 tot bijna 11 jaar.

Afknippen van vingers

De zaak is onder meer gebaseerd op afgeluisterde gesprekken op het woonwagenkamp in Oss: "Daar werd gesproken over het plegen van geweld en dreigen met geweld. Afknippen van vingers, brandstichting in een woning en zelfs het neerschieten van mensen."

Het OM zei ook dat iedereen bang was voor de misdaadorganisatie rond Martien R. “De aangiftebereidheid was vrijwel nul." Het OM vatte de zittingen samen van de voorbije weken:

de cocaïnehandel vanuit de haven Antwerpen,

de contacten met corrupte mensen, ook bij de politie,

het enorme wapenarsenaal.

"Het gemak waarmee de verdachten over wapens spraken is ronduit shockerend." Volgens het OM was de misdaadorganisatie jarenlang actief en waren de leden dagelijks misdrijven aan het plegen.

Het OM noemde het ook zorgelijk dat de verdachten wegbleven bij hun proces. "Het debat vond niet plaats op de plek waar het moet".

Eén verdachte in zaal

Alleen verdachte Anjo R. (46) de jongste broer van Martien was in de zaal en hoorde de eisen uitspreken. Hij zat er samen met zijn advocaat. Hij is de enige van wie er een pleidooi volgt. Ook de advocaat van Siebren M. was in de zaal maar hij verliet de zitting.

Het proces begon op 17 mei. Al snel bleven bijna alle verdachten weg. Ze vinden dat de rechtbank te weinig luisterde naar hun kritiek op de enorme afluisteroperatie en ze voelen zich al veroordeeld. Het lijkt er op dat ze hun zich nu al richten op een hoger beroep.

De uitspraak door de rechtbank in Den Bosch staat gepland op 6 september.

Dit artikel wordt aangevuld.

