Frisse wind bij Willem II: 'Wij zijn trainers met een andere visie'

Denny Landzaat is als assistent terug bij Willem II (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II heeft een streep gezet onder het afgelopen seizoen. In de nieuwe voetbaljaargang moet het anders. Beter ook vooral. Met Fred Grim staat er een nieuwe trainer voor de groep. Denny Landzaat is de nieuwe assistent in Tilburg. De voormalig voetballer keert terug in Tilburg: “En dat voelt heel fijn.”

Fabian Eijkhout Geschreven door

Landzaat speelde tussen 1999 en 2003 voor Willem II. In 2014 keerde hij op amateurbasis terug als speler. Mede door blessures kwam hij niet verder dan negen wedstrijden, maar hij werd dat jaar wel kampioen in de eerste divisie. Hij stopte daarna als speler om weer naar AZ te vertrekken. "Ik kreeg de mogelijkheid om specialistentrainer te worden onder Marco van Basten en later John van den Brom. Voor mij was het ook een kans om te kijken of ik het trainersvak leuk vond."

De voormalig middenvelder was vervolgens assistent-trainer bij Feyenoord en werkte afgelopen seizoen in Saudië-Arabië, waar hij assistent was van Henk ten Cate bij Al-Ittihad. "Dat is een hele mooie ervaring. Het is goed voor me geweest om met Henk te werken. En het was ook goed om in het buitenland te werken, andere normen, waarden en gewoontes. Dat hebben we ook weer in de rugzak. Hopelijk kan ik dat mee hiernaartoe nemen."

"Het voelt heel fijn, het is leuk en vertrouwd"

Hier is Tilburg, Willem II. Landzaat kijkt eens om zich heen. Hij ziet een nieuwe woonwijk naast het stadion. "De rest is herkenbaar. Het voelt heel fijn, het is leuk en vertrouwd.” Naast dat vertrouwde is Landzaat samen met Grim ook de man die zorgt voor de frisse wind bij Willem II. Na handhaving op de laatste speeldag in het afgelopen seizoen, moet het nu beter. “Zeker bij een club waar het wat minder gaat kan een frisse wind positief werken."

"We zijn natuurlijk anders dan Zeljko Petrovic en Adrie Koster. We zijn trainers met een andere visie, we zijn allemaal andere mensen. Uiteindelijk hebben we wel een bepaald DNA. Ik heb hier natuurlijk ook gespeeld, ik weet wat het publiek wil en waar de club naartoe wil. Ik ken het gevoel en de visie van de club, Fred en ik zijn trainers die daar ook zeker in mee willen en mee kunnen. Ik heb er heel veel zin en vertrouwen in, het is een mooie uitdaging."

"Ik heb in de voorbereiding mijn werk gedaan en nog wat extra"

Die uitdaging ziet Freek Heerkens ook. Hij is ongeveer de enige overgebleven centrale verdediger in de selectie van Willem II. Vorig seizoen kwam hij door blessures tot slechts veertien wedstrijden. "Ik sta er nu goed op, ben helemaal fit. Ik heb net mijn contract verlengd met een jaar en heb in de voorbereiding gewoon het werk gedaan dat ik moest doen. En nog wat extra."

"Gaandeweg het seizoen kun je hier en daar een pijntje hebben, dat hoort er ook bij. Maar vorig jaar is er in bepaalde situaties een beroep op me gedaan, en daar ben ik zelf ook debet aan, terwijl ik er misschien nog niet klaar voor was. Op dat moment wordt dat gevraagd en wil je wat brengen, maar dat heeft me wel een aantal blessures gekost."

Heerkens denkt dat Grim qua filosofie goed bij Willem II past, sowieso is hij positief over de start van de nieuwe voetbaljaargang. "Nieuwe hoofdtrainer, nieuwe assistent, het veld ligt er goed bij. Genoeg ingrediënten om er een mooi seizoen van te maken."

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.