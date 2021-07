Timo Baumgartl naar Union Berlin: 'Leuke jongen, maar past niet bij PSV'

Timo Baumgartl gaat onderuit in duel met Ahmed Hassan van Olympiakos (foto: ANP). vergroot

PSV verhuurt verdediger Timo Baumgartl komend voetbalseizoen aan het Duitse Union Berlin. De 25-jarige Duitser kwam in 2019 voor zo'n tien miljoen over van VfB Stuttgart en ondertekende in Eindhoven een vijfjarig contract. Baumgartl kon de hooggespannen verwachtingen in Nederland echter niet waarmaken en speelde in twee jaar slechts 21 competitieduels voor de Eindhovense topclub.

De verdediger was in zijn eerste seizoen bij PSV, onder trainer trainer Mark van Bommel, basisspeler maar hij verdween na het ontslag van Van Bommel uit de ploeg. Vorig seizoen, met zijn landgenoot Roger Schmidt aan het roer, kwam Baumgartl nog maar sporadisch aan voetballen toe.

'Leuke jongen'

"Timo is een leuke jongen, maar hij past gewoon niet bij PSV", constateerde clubicoon René van de Kerkhof al eerder. "Soms speelt die jongen aardige wedstrijden, maar in het algemeen... Hij hoort niet bij de eerste elf van PSV thuis. Hij heeft niet de kwaliteiten die je nodig hebt om achterin bij PSV stand te houden."

Union Berlin eindigde afgelopen jaar als zevende in de Bundesliga en plaatste zich daarmee voor Europees voetbal. De ploeg uit Berlijn versterkte zich deze zomer eerder al al met de Nederlandse verdediger Rick van Drongelen, die overkwam van Hamburger SV.

