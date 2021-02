'Timo Baumgartl is een leuke jongen, maar hij hoort niet bij de eerste elf van PSV thuis'

Timo Baumgartl gaat onderuit in duel met Ahmed Hassan van Olympiakos (foto: ANP). vergroot

Het leek donderdagavond soms net een schiettent bij PSV. Vier doelpunten moest de Eindhovense ploeg slikken tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Olympiakos Piraeus. Het uitzicht van PSV op de kwartfinale van de Europa League is daardoor flink geslonken. "Als je zag hoe PSV de doelpunten tegen kreeg... Jongen, dit gebeurt nog niet in het amateurvoetbal", zegt clubicoon René van de Kerkhof.

"In het begin van de eerste helft ging het nog wel wat PSV liet zien, maar na het uitvallen van Olivier Boscagli en het inbrengen van Timo Baumgartl begonnen de problemen bij PSV", zag Van de Kerkhof. "Timo is een leuke jongen, maar hij past gewoon niet bij PSV. Soms speelt die jongen aardige wedstrijden, maar in het algemeen... Hij hoort niet bij de eerste elf van PSV thuis. Hij heeft niet de kwaliteiten die je nodig hebt om achterin bij PSV stand te houden."

Onthutsend

De Duitse verdediger, die twee jaar geleden voor liefst 10 miljoen werd overgenomen van VfB Stuttgart, was enkele minuten na zijn invalbeurt hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de derde Griekse treffer, nadat hij in duel met Youssef el-Arabi uitgleed. Die klap kwam PSV, dat via Eran Zahavi nog knap was teruggekomen van een 1-0 en 2-1 achterstand, niet meer te boven. Sterker nog, in de tweede helft kwam er nog een vierde tegentreffer bij.

"Deze nederlaag is overigens niet alleen aan Baumgartl te wijten", benadrukt de rechtsbuiten van weleer. Zo is Van de Kerkhof ook kritisch op doelman Yvon Mvogo. "Wij hadden vroeger Jan van Beveren in de goal. Die pakte punten voor ons. Dat doet deze keeper niet."

"Maar heel PSV was in de tweede helft zwak. Onthutsend. Het zal moeilijk worden om deze nederlaag nog recht te zetten in Eindhoven."

Geslepen ploeg

PSV wacht sowieso nog een zware anderhalve week. Zondag komt subtopper Vitesse op bezoek, volgende week donderdag wacht Olympiakos thuis en volgende week zondag komt Ajax naar Eindhoven.

"De komende dagen wordt alles beslist", weet Van de Kerkhof. "Het kampioenschap kunnen we denk ik al vergeten, maar Europees hebben we nog een klein kansje. Dan moet je thuis met bijvoorbeeld 2-0 of 3-1 winnen."

"Ik denk dat PSV de kwaliteiten daarvoor heeft, maar als er slechts een paar spelers in vorm zijn en de rest niet, ga je ten onder tegen zo'n ploeg", vervolgt hij. "Als je ziet hoe je de doelpunten tegen krijgt... Jongen, dit gebeurt nog niet in het amateurvoetbal. En Olympiakos is een geslepen ploeg. Die heeft ook hier in Eindhoven mogelijkheden."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.