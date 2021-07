Iliass Bel Hassani eerste aanwinst RKC

Iliass Bel Hassani is de eerste zomeraanwinst van RKC. De middenvelder tekent in Waalwijk een contract voor één jaar met een optie voor nog een jaar. De geboren Rotterdammer moet gaan zorgen voor de nodige creativiteit op het middenveld.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is blij met de toevoeging van Bel Hassani: "Iliass is een creatieve middenvelder met specifieke, aanvallende kwaliteiten. Dit, samen met zijn ervaring in het binnen- en buitenland is een toegevoegde waarde voor RKC. De drive en ambitie die hij ons heeft getoond, maakt dat we als RKC Waalwijk verheugd zijn om Iliass te mogen verwelkomen.''