Advocaat van Martien R. over eis van 16 jaar cel: 'Wat een onzin'

"16 jaar? Ik denk dat ze dat stoer vinden. Ik had al veel onzin gehoord, dit kan er ook nog wel bij." Zo reageerde advocaat Jan Hein Kuijpers donderdag op de strafeis tegen zijn cliënt Martien R.

R. (50) hoorde donderdag bij de rechtbank in Den Bosch de hoogste straf van alle veertien verdachten in het proces tegen hem. Hij is volgens justitie de 'onbetwiste leider, de spil in de criminele organisatie'. Volgens justitie maakte R. zich daarnaast schuldig aan cokesmokkel, wapenhandel en witwassen.

'Buiten alle werkelijkheid'

"Stel, de rechtbank vindt alles bewezen", reageerde de raadsman tegen het ANP. "Dan is dat goed voor een straf van zeven of acht jaar. Nu eisen ze meer dan het dubbele. Het is buiten alle werkelijkheid. Het is te hopen dat de rechtbank het licht ziet."

Normaal gesproken pleiten advocaten in strafzaken nadat justitie met strafeisen komt. In deze zaak boycotten op een na alle verdachten en hun advocaten de zaak. Ze vrezen een oneerlijk proces.

"De rechtbank leek in alles dezelfde lijn te volgen als het Openbaar Ministerie", zo legde Kuijpers uit waarom hij niet pleit. "En ik zeg niet dat mijn cliënt overal van moet worden vrijgesproken, maar als er een wapenput gevonden wordt, betekent dat niet per definitie dat Martien aansprakelijk is."

